Duplantis vliegt met polsstok over 6.17 m

Als jochie van 3 weet Armand Duplantis al wat hij wil: medailles en een wereldrecord. Zaterdag maakt de polsstokhoogspringer zijn droom waar.

Armand Duplantis laat de stok even op zijn rechterschouder leunen terwijl hij op de beats van Avicii het publiek ophitst. Hij knikt met zijn hoofd op en neer en denkt maar aan één ding. 6.17 meter: 1 centimeter meer dan het zes jaar oude wereldrecord van zijn idool Renaud Lavillenie. Bij het ontbijt in het Poolse Torun had de polsstokhoogspringer die ochtend nog een berichtje gekregen van de Franse vedette. ‘Goede dag gewenst, baby. Maar niet te goed.’

Het wordt een betere dag dan ooit voor de 20-jarige Zweed. Duplantis zwaait nog een paar keer met zijn handen voor meer geluid vanaf de tribune. Hij pakt de stok goed vast. Zijn wangen bollen op. Hij blaast de spanning naar buiten, leunt naar achter en start de aanloop. Na twintig ferme passen perst hij de stok in de grond, zwiept zijn lichaam erachteraan, geeft het nog een laatste zetje en zweeft dan als eerste mens over zes meter en zeventien centimeter. Daarna rent hij naar de tribune om zijn moeder in de armen te springen.

Ook al is hij pas twintig, Duplantis koesterde al lang de wens om het wereldrecord polsstokhoogspringen te verbreken, een record dat tussen 1984 en 1994 maar liefst zeventien maal werd verbeterd door de Oekraïner Sergei Boebka (van 5.85 tot 6.15). Diens laatste record bleef twintig jaar staan, tot Lavillenie het verbeterde in 2014. ‘Ik droom daar al van sinds ik drie jaar oud ben. Dit was altijd het doel. Ik wilde alle gouden medailles winnen die er te winnen zijn, maar één van de grootste doelen, misschien wel de grootste, was het wereldrecord verbreken.’

Duplantis was voorbestemd om een groot kampioen te worden in de sport die ook door zijn vader en opa werd beoefend. Toen hij drie jaar oud was bouwde zijn Amerikaanse vader een stellage in de tuin waarop hij met zijn broers kon oefenen. Dat zorgde wel eens voor mot met de buren, die de jongen regelmatig door de tuin zagen vliegen. Op 7-jarige leeftijd verbrak hij zijn eerste jeugdrecord.

Mondo, zoals hij zichzelf noemt, groeide op in de Amerikaanse staat Louisiana maar koos als atleet voor Zweden. Zijn moeder werd in dat land geboren en vertelde mooie verhalen over haar verleden als meerkampster en volleybalster. Bovendien is kwalificatie voor de Olympische Spelen een stuk makkelijker als Zweed, waar amper atletiektalenten zijn, dan tussen de moordende concurrentie in Amerika.

Beeld Getty

Na zijn geslaagde sprong over 6.17 meter sprak Duplantis in Polen vol lof over zijn voorganger Lavillenie, die hem op weg hielp in de sport. Anders dan op de sprint gaan polsstokhoogspringers doorgaans vriendschappelijk met elkaar om. Ze trainden zelfs samen bij de Fransman, die in zijn achtertuin een complete springinstallatie heeft staan. ‘Toen ik opgroeide was Renaud mijn idool. Ik had het record van niemand anders willen nemen. Hij heeft mij op fenomenale wijze gesteund.’

Duplantis twijfelde in zijn jeugd of hij wel door kon breken tot de wereldtop omdat hij altijd een klein mannetje was zonder grote spierballen. Toen hij de compacte Lavillenie zag wist hij dat het goed moest komen. De Fransman was ook geen brede atleet, maar hij camoufleerde het gebrek aan kracht met een perfecte sprongtechniek.

Het had weinig gescheeld of de regels hadden het verbreken van het wereldrecord erg moeilijk gemaakt voor Duplantis. Het polsstokhoogspringen werd de laatste jaren vernieuwd door de internationale atletiekbond. De bedenker van de vernieuwingen, voormalig wereldrecordhouder Sergei Boebka, probeerde zichzelf daarmee onsterfelijk te maken. De aanloop werd ingekort, de tijd voor de sprong werd gehalveerd en er werd een systeem bedacht waardoor de lat sneller naar beneden valt.

De strategie van Boebka heeft niet gewerkt. Na Lavillenie is dus ook Duplantis hem voorbij gestreefd. Nu is het tijd voor titels, de olympische wellicht. Bij de WK atletiek bleef de wereldrecordhouder vorig jaar steken op zilver. De Amerikaan Sam Kendricks (persoonlijk record 6.06 meter) won toen goud. Zowel Kendricks als Duplantis kwamen over 5.97 meter, maar de Zweed had er meer foutpogingen voor nodig.