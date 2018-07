Dumoulin zit klem in het Sky-net

Na zijn krachtsexplosie in de etappe naar La Rosière, waar hij met een tweede plaats een eerbetoon aan zijn familie bracht, was de vraag aan welke rit hij de meeste waarde hechtte: die van woensdag of die van donderdag, de koninginnerit over vier zware cols naar Alpe d’Huez. Dat was toch die naar La Rosière geweest, naar het dorpje waar hij had leren skiën van zijn dit voorjaar overleden oom.

Maar donderdag bleken de ambities er niet minder om. Hij wilde winnen, hij wilde wederom aantonen dat het machtsblok van Sky niet onaantastbaar is en dat hij de factor is waarmee het sterrenensemble rekening moet houden.

Andermaal werd hij tweede, weer achter Geraint Thomas, de geletruidrager, maar opnieuw voor Chris Froome. Hij liet zich in de eindsprint tussen de favorieten verrassen door een aanval van Mikel Landa, hij kreeg de ketting niet tijdig op het buitenblad en moest een paar meter prijsgeven.

Hij was teleurgesteld. ‘Ik baal hiervan. Ik denk dat Thomas iets sterker was, maar als je niet sterk bent, moet je het slimmer spelen. Nu was het eigenlijk al verloren voordat de sprint goed en wel begon. Ik denk dat ik een kans had gehad. Maar ik heb het verkloot. Dit is niet het resultaat waarop ik had gehoopt.’

Tot ver in de beklimming van de Alpe d’Huez reed hij vrijwel onzichtbaar in de door Sky aangevoerde achtervolging op de weggereden Steven Kruijswijk. Hij bestempelde de rit als ‘een verschrikking’.

Tom Dumoulin na de finish van etappe naar Alpe d'Huez. Foto ANP

Al op de eerste berg, de Col de la Madeleine, gingen klassementsrenners in de aanval. ‘Ik voelde me niet zo goed. Het was doorbijten, tanden knarsen.’ Pas in de slotfase kwam hij erdoorheen en begon hij zich te weren in het gevecht in de laatste kilometers, waarin de favorieten elkaar beurtelings bestookten of juist de benen stilhielden.

Was Dumoulin nu wat wijzer geworden over de hiërarchie in Sky, nu hij voor de tweede dag op rij op de eerste rang kon zien hoe dan weer Froome en dan weer Thomas het initiatief nam? Het wemelde de afgelopen dagen van speculaties dat er onenigheid in het team bestaat over het kopmanschap.

Dumoulin: ‘Het is duidelijk dat ze allebei voor het klassement gaan. Ze rijden in elk geval niet achter elkaar aan. Ik geloof wel dat Geraint de laatste twee dagen de sterkste van de twee was.’ Zelf haalde hij Froome op de Alpe d’Huez na een aanval terug, hij hoefde er naar eigen zeggen niet eens zijn limiet voor op te zoeken. De keerzijde was dat Thomas in zijn wiel meereed en aldus de benen kon sparen. ‘Dat is nu eenmaal het voordeel als je met z’n tweeën strijdt.’

Hij was blij dat het tempo op een bepaald moment uit de wedstrijd verdween en hij kon herstellen. Als beide Sky-renners elkaar voortdurend hadden afgelost in de aanval, was het volgens hem nog maar de vraag geweest of hij alles had kunnen pareren.

Thomas verklaarde na afloop dat Froome nog steeds als de leider geldt. Met een erelijst gevuld met vier Tourzeges en eindwinst in de Giro en de Vuelta hoeft er volgens de Welshman geen twijfel te bestaan over de verhoudingen in de ploeg. Manager David Brailsford hield zich voorafgaand aan de wedstrijd van donderdag wat meer op de vlakte. ‘Je moet je renners kunnen vertrouwen. Ze kunnen zich ook aanpassen aan de gebeurtenissen in de koers.’

Dumoulin acht zich niet kansloos. ‘Sky heeft een sterk team, ze kunnen alles en iedereen terughalen. Maar uiteindelijk komt het erop aan dat je goede benen moet hebben. Froome en Thomas kunnen ook een slechte dag hebben. Daar moet je dan je voordeel mee doen.’