Dumoulin ziet zichzelf niet meer verbeteren en stopt na dit seizoen met wielrennen

Tom Dumoulin beklimt de Col de Menthières tijdens de Tour de France van 2020. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Na tal van speculaties over voortzetting van zijn carrière als misschien wel meesterknecht in plaats van kopman of, wie weet, een contract bij een andere ploeg dan Jumbo-Visma, maakte Tom Dumoulin (31) vrijdagmiddag zelf een eind aan alle onzekerheid: na dit seizoen neemt de winnaar van de Giro d’Italia in 2017 afscheid van het wielrennen.

Naar eigen zeggen dwingt fysiek ongemak hem daartoe. Hij slaagt er niet meer in beter te worden. ‘Zodra de belasting in trainingen en wedstrijden hoger wordt, krijg ik last van vermoeidheid, pijntjes en blessures. Het rendement van de trainingen leidde de afgelopen periode te vaak niet tot de gewenste prestaties.’ Dumoulin spreekt op Instagram van ‘een frustrerend pad’. ‘De 100 procent toewijding, alles wat ik voor mijn sport doe en laat, en wat ik er vervolgens voor terugkrijg, is voor mijn gevoel al een tijd in disbalans.’

Zijn vroegtijdige opgave in de Giro vorige maand voedde het gissen naar zijn toekomst. Vaststond al dat hij zowel de Tour de France als de Spaanse Vuelta niet ging rijden. Na een behoorlijke tijdrit in Boedapest moest hij op Sicilië snel afhaken in de klim op de Etna. Hij assisteerde ploeggenoot Koen Bouwman nog wel bij diens ritzege in Potenza, maar stapte in de veertiende etappe naar Turijn al in de beginfase af. Hij maakte een ontredderde indruk. ‘Het is op, het is leeg. Ik kom gewoon niet vooruit. Het doet overal pijn. Mijn lijf is op.’ Hij kondigde destijds ‘verwerking’ aan. Twee weken later volgt de beslissing te stoppen. Hij heeft nog wel zijn zinnen gezet op het WK tijdrijden in Australië, in september. ‘Ik hoop nog een laatste keer te kunnen uithalen.’

Epiloog

Die deelname zou de epiloog moeten gaan vormen in een loopbaan die elf jaar omspant. Ruim twee jaar schitterde hij als ronderenner. In 2015 verloor hij pas op het laatst de rode leiderstrui in de Vuelta. Na zijn winst in Italië werd hij in 2018 tweede in de Giro en de Tour. Als uitmuntende tijdrijder manifesteerde hij zich langer. Hij was de snelste op het WK in 2017 en stoof twee keer naar olympisch zilver (2016, Rio de Janeiro en 2021, Tokio).

Maar naast de successen kenmerkte die periode zich net zo goed door ongemakkelijke gevoelens over de roem die hem ten deel viel, de druk van het kopmanschap en het geworstel met de telkens terugkerende vraag of hij het wielrennen nog wel zo leuk vond. Een slepende knieblessure na een val in de Giro van 2019 maakte het er niet gemakkelijker op de draad weer op te pakken.

Twee keer nam hij een ingrijpende beslissing in de hoop op nieuwe impulsen. Hij verliet Sunweb, de ploeg waar hij zijn grootste successen vierde, maar waar hij zich ook ergerde aan strakke protocollen. En stapte in 2020 over naar Jumbo-Visma, een transfer omkleed met hoge verwachtingen van beide partijen. Het gewenste resultaat bleef uit. In de Tour van dat jaar kampte hij met een ontsteking aan het zitvlak en zette hij zich onderweg tot verbazing van zijn begeleiders plotsklaps opzij als kopman, waarna tot zijn irritatie weer vraagtekens werden geplaatst bij zijn mentale weerbaarheid. In de Vuelta van dat jaar gaf hij snel op. De ploeg bood hem vervolgens begin 2021 op zijn verzoek ruim de tijd zich te bezinnen op zijn toekomst. Het mondde uit in een terugkeer, het Nederlandse kampioenschap tijdrijden en het zilver in Tokio. Sindsdien zijn aansprekende resultaten uitgebleven.

Eind juli 2018, nadat hij in de Tour de laatste tijdrit had gewonnen en in het algemeen klassement als tweede was geëindigd, kreeg hij in een zaaltje van een sporthal in Frans Baskenland de vraag voorgelegd of hij tevreden zou zijn als het bij deze prestatie en die eerste en tweede plek in de Giro bleef. Hij antwoordde : ‘Ik ben me ervan bewust dat dit mogelijk mijn hoogtepunt is geweest. Op dit moment ben ik er heel blij mee.’ Achteraf gezien bezat zowel de vraag als het antwoord een grote voorspellende waarde. Beter zou het inderdaad niet meer worden.