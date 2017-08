Dumoulin wint eindelijk de BinckBank Tour - door kalm te blijven

WK

Ik ben iemand die liever met 35 graden in de volle zon rijdt dan in 5 graden met regen Tom Dumoulin

De komende weken gaat Dumoulin zich voorbereiden op zijn derde grote doel dit jaar: de WK wielrennen in Noorwegen. De Ronde van Spanje, die zaterdag in het Franse Nîmes begint, slaat hij over, hoe graag hij ook zijn ploeggenoot en kopman bij Sunweb Wilco Kelderman, die na een aanrijding met een motor uitviel in de Tour de France, had bijgestaan als meesterknecht. Dumoulin rijdt nu alleen nog de Canadese klassiekers in Québec (8 september) en Montréal (10 september).



De WK-tijdrit in Bergen gaat over een heuvelachtig parcours van 31 kilometer dat hem op het lijf geschreven is. Eerder deze week liet hij zich ontvallen dat hij ook hoge ogen wil gooien in de wegwedstrijd, een week later, over bijna 280 kilometer. Dat parcours wordt door de organisatie omschreven als een kruising tussen de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race.



Grootste tegenstander van Dumoulin zou weleens de regen kunnen zijn in Bergen, de stad waar de meeste neerslag valt in Europa. 'Ik ben iemand die liever met 35 graden in de volle zon rijdt dan in 5 graden met regen', zei hij gisteren. 'Alles is mogelijk, maar de tijdrit is mijn voornaamste doel. Daarin maak ik de meeste kans.'