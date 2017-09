Dumoulin wil tijdens WK-tijdrit van fiets wisselen als wielerbond UCI het toestaat

Over de uitkomst van die som laat de Groninger niets los, hij wil de concurrentie niet wijzer maken. 'Bovendien heeft Tom het laatste woord. Ik heb die beklimming verkend, maar misschien ervaart hij hem heel anders. Wij brengen van tevoren de feiten op paper, hij staaft ze in praktijk. Een ding is duidelijk: we gaan doen wat het snelste is.'



De Fløyen is een toeristische attractie in Bergen. De smalle, bochtige weg naar boven, gemiddeld stijgingspercentage 9,1 procent, is niet toegankelijk voor auto's. Ook tijdens de tijdrit, die op woensdag 20 september wordt verreden, rijden er geen auto's mee omhoog, maar begeleiden de mecaniciens de renners in de laatste kilometers op een motor. Na de finish gaan de renners met de kabelbaan naar beneden. 'De tijdrit gaat echt voor spektakel zorgen', voorspelt Veneberg. Helmantel: 'Het kan supermooi worden, maar ook een chaos.'