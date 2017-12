Dumoulin verdedigt in 2018 titel Giro d'Italia, beslist daarna of hij ook de Tour de France rijdt

'Ze zijn allebei mooi en allebei niet perfect voor mij', zei Dumoulin eind november over de rittenschema's van de Giro en de Tour. 'Ik vond al dat in de Tour te weinig tijdritkilometers zitten; in de Giro zijn het er minder, minder ook dan ik had gehoopt. Maar er liggen ook mooie uitdagingen in beide rondes.'



Nu is duidelijk geworden dat Dumoulin, die vorige week werd gekozen tot Sportman van het Jaar, in ieder geval in Italië weer voor de eindzege gaat. De Giro start op 4 mei met een korte tijdrit door Jeruzalem, gevolgd door twee ritten in Israël. De eerste van acht aankomsten bergop ligt in de zesde etappe tegen de flanken van de Etna. In de veertiende etappe volgt de aankomst op de beruchte Monte Zoncolan. In de slotweek, meteen na de derde rustdag, is de lange individuele tijdrit over 34,5 kilometer. De slotrit voert op 27 mei door Rome.