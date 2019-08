Dumoulin straks na Roglic en Kruijswijk derde kapitein op het schip van Jumbo-Visma

Tom Dumoulin achter zijn nieuwe ploeggenoten Steven Kruijswijk en Primoz Roglic in de Tour van vorig jaar. Beeld Stephane Mahe / Reuters

Of Tom Dumoulin er verstandig aan heeft gedaan om naar Jumbo-Visma te verhuizen? Oud-Tourwinnaar Jan Janssen twijfelt. ‘Het hoort bij een renner die niet meer aan de eisen van een kampioen voldoet. Die gaat zoeken. En dan is het gras al snel groener bij de buren.’

Jumbo-Visma verwelkomde zijn nieuwe kopman maandagmorgen op social media met de woorden: ‘Welkom Tom, samen gaan we de strijd aan voor onze droom.’ Die droom, zoveel is duidelijk, is het winnen van de Tour de France. Twee Nederlanders deden dat eerder: Joop Zoetmelk in 1980, Jan Janssen in 1968.

Met de Sloveen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk heeft Jumbo-Visma al twee kopmannen in huis. Met Dumoulin komt daar een derde bij. Dat zou weleens te veel van het goede kunnen zijn, vreest Janssen. ‘Stel dat Dumoulin niet de goeie vorm heeft in de eerste week, of iemand rijdt in zijn ogen niet genoeg voor hem, dan wordt er ’s avonds aan tafel naar elkaar gekeken. En dan begint het gedonder hè.’

Liever had Janssen gezien dat de Limburger bij Sunweb was gebleven en daar een sterk team om zich heen had geformeerd. ‘En dan heb ik het niet over renners als Nicolas Roche, die met zijn 34 jaar op zijn retour is. Maar échte versterking. Met het winnen van de Giro hebben Dumoulin en Sunweb bewezen een succesvolle tandem te vormen. Bij Jumbo-Visma moet je maar afwachten hoe dat straks gaat. Daar liggen de verhoudingen in het team al vast.’

Drie kapiteins op één schip, het hoeft volgens de ploegleiding geen beletsel te vormen. Integendeel: Jumbo-Visma wil in een grote ronde op meerdere paarden kunnen wedden en de wedstrijd meer domineren, zoals Ineos de afgelopen jaren deed.

De Britse formatie, opvolger van Sky, startte deze zomer de Tour met titelverdediger Geraint Thomas als kopman, maar uiteindelijk bleek meesterknecht Egan Bernal de beste benen te hebben. Zo ging dat een jaar eerder met Chris Froome en Thomas ook. Een dergelijk scenario kan Jumbo-Visma nu ook doorvoeren met Dumoulin als kopman en Kruijswijk en mogelijk ook Roglic als luxe-knechten.

Janssen heeft er zijn twijfels bij: ‘Twee van die andere vogels die ook op het podium azen, dan moet je wel heel goede afspraken maken met elkaar.’

Volgens teambaas Richard Plugge is dat precies wat er gaat gebeuren bij Jumbo-Visma. ‘Dat begint in november, in individuele gesprekken. We willen van een renner weten: sta je honderd procent achter de plannen? Bij wijze van spreken moet hij daar zijn handtekening onder zetten. Later nemen we de afspraken nog eens door in teamverband. Dan kan er in de ronde zelf geen misverstand over bestaan. Zo doen we dat al jaren.’

Met Sunweb bereikte Dumoulin de afgelopen dagen een vaststellingovereenkomst, waardoor hij onder zijn tot 2021 lopende contract bij Sunweb uit kon komen. De Limburger zou volgens Cyclingnews bij Jumbo-Visma drie miljoen euro gaan verdienen, het dubbele van wat hij bij Sunweb kreeg.

In een verklaring die hij maandagochtend liet uitgaan, sprak Dumoulin over ‘geweldige aanbiedingen’ die hij had gekregen. Dat hij voor Jumbo-Visma koos, en niet voor Ineos, CCC of UAE-Emirates – ploegen die ook naar zijn diensten zouden hebben gehengeld – wekt geen verbazing: de Limburger, woonachtig in het Belgische Kanne, zweert bij zijn vertrouwde omgeving.

Een verhuizing naar bijvoorbeeld Monaco, zoals Ineos graag zou willen, heeft hij nooit zien zitten. Janssen snapt dat wel. ‘Wat moet zo’n rennertje nou in Monaco, ver van huis, in een vreemd land. Hoogtemeters? Ja, in zijn portemonnee vooral.’

Dumoulin wordt in november 29 jaar. Hij heeft waarschijnlijk nog vier, vijf kansen op het winnen van de grootste wielerronde. En dan moet hij niet ziek worden of geblesseerd raken. Dit jaar bleek maar weer eens dat dat niet vanzelfsprekend is. Hij viel in de Giro op zijn knie en kampt nog steeds met de gevolgen daarvan.

Er bleek bij zijn val een stukje grind in zijn knie te zijn achtergebleven, die operatief verwijderd diende te worden – een diagnose die pas na een maand werd gesteld. Het langdurige herstel kan niet los worden gezien van zijn keuze om een vertrek bij Sunweb af te dwingen. Nóg zo’n dure misser kan Dumoulin zich niet veroorloven. Nu moest hij niet alleen opgeven in Italië, maar miste hij ook de Tour, de Vuelta en naar alle waarschijnlijkheid ook de WK wielrennen in Yorkshire.

Janssen denkt nog altijd dat Dumoulin de Tour kan winnen. ‘Als je de Giro kunt winnen, kun je de Tour ook winnen.’ Maar dan moet hij volgens de oud-Tourwinnaar niet alleen naar de omstandigheden kijken, maar ook kritisch naar zichzelf. ‘Het is altijd wat met hem. Dan moet-ie poepen, dan valt hij weer. Het zijn nu de jaren waarin het er op aankomt. Er tellen geen excuses meer.’