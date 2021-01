Dumoulin stopt voor onbepaalde tijd met wielrennen

Dumoulin finisht tijdens de verplaatste Tour de France in september 2020. Beeld AFP

In een zaterdagmiddag verspreide verklaring maakt Dumoulin duidelijk dat hij worstelt met de druk en de verwachtingen rond zijn bestaan als bekende wielrenner. Het team heeft zijn verzoek gehonoreerd. Het verlof is onbetaald.

Het besluit komt op een onvoorzien moment. Juist vrijdag presenteerde Jumbo-Visma de plannen voor het komende seizoen, waarin veel aandacht was voor de rol van de 30-jarige Maastrichtenaar.

Dumoulin zou met Steven Kruijswijk als schaduwkopman achter de Sloveen Primoz Roglic naar de Tour de France gaan, waarvan het parcours hem naar eigen zeggen zeer aansprak (‘heel mooi!’), met twee individuele tijdritten. In tegenstelling tot zijn gewoonte om de Ardense heuvelwedstrijden te rijden stonden dit keer twee Vlaamse kasseienklassiekers op het programma, de Ronde van Vlaanderen en de E3. Ook daar zei hij erg naar uit te kijken. ‘Dat wordt lachen.’

Tom de wielrenner

Enkele uren later nadat de video-opnamen van renners en ploegleiders waren vrijgegeven, besloot Dumoulin zijn ploegleiding te informeren dat hij ‘tijd voor zichzelf wilde nemen’. Uit de verklaring: ‘Ik voel al een behoorlijke tijd dat ik heel moeilijk weet hoe ik mijn weg moet vinden als Tom de wielrenner. Ik wil het graag heel goed doen voor heel veel mensen. Ik wil graag dat de ploeg blij met me is, ik wil graag dat de sponsoren blij zijn, ik wil graag dat mijn vrouw en mijn familie blij zijn. Daardoor ben ik de afgelopen tijd eigenlijk mezelf vergeten. Wat wil ik nou? Wil ik nog wel wielrenner zijn?’

De overstap van Sunweb - de ploeg waarmee hij in 2017 de Giro d’Italia won en in 2018 tweede in de Giro en de Tour werd - naar Jumbo-Visma heeft Dumoulin dan toch niet de gehoopte nieuwe impuls aan zijn loopbaan gegeven. Hij kampte nog lang met de naweeën van zijn val in de Giro van 2019 waarbij hij zijn knie blesseerde, kreeg in de voorbereiding van het seizoen van vorig jaar weer last van zijn darmen en had moeite tijdens de beperkingen wegens corona zijn motivatie op peil te houden.

In de Tour de France gaf hij na de eerste week zijn ambities voor de gele trui op en besloot te gaan knechten voor Roglic. Het leidde tot speculaties over zijn mentale hardheid - hij zou bijvoorbeeld moeite hebben met zijn favorietenrol en niet bestand zijn tegen de druk. Hij sprak het destijds tegen - hij was gewoon net niet goed genoeg. In de documentaire Code Geel van de NOS bleek dat hij een ontsteking aan het zitvlak had, waardoor hij maar geen goede houding op het zadel kon vinden. Hij bracht het toen niet naar buiten omdat hij geen zin had in voortdurende vragen over de blessure.

Pas na de Tour gaf hij enig inzicht in zijn gemoedsrust van de voorgaande periode. Hij sprak van een ‘verschrikkelijke tijd’. ‘Ik kan wel zeggen dat het stoppen mij toen nader stond dan het doorgaan.’ In de Vuelta, verreden in oktober, gaf hij na zeven etappes op. Hij voelde zich ‘leeg’.

Het besluit om afstand te nemen heeft hem onmiddellijk goed gedaan, liet hij zaterdag weten. ‘Het is alsof er een rugzak van honderd kilo van mijn schouders is gegaan. Ik werd meteen vrolijk wakker.’