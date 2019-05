Dumoulin stapt af in de Ronde van Italië, kort na de start van de vijfde etappe

Tom Dumoulin woensdag kort nadat hij was afgestapt in de Giro. Beeld AFP

Na een test op de rollers bij het hotel in Rome in de ochtend viel het besluit verder te fietsen, ook al voelde de gehavende knie nog pijnlijk aan en lukte het niet om kracht te zetten. Op de trappers staan was niet mogelijk. Volgens de medische staf van zijn ploeg Sunweb was het verantwoord om het toch te proberen.

Ook Dumoulin zelf wilde toen nog niet opgeven, wellicht tegen beter weten in. ‘Ik wil niet de handdoek in de ring gooien zonder het te hebben geprobeerd. Dan zal ik me naderhand afvragen hoe het zou zijn geweest als ik was gebleven. Misschien is het over twee dagen wel weg. Ik ben nog niet klaar om naar huis te gaan.’

Dinsdagmiddag was Dumoulin ten val gekomen in de slotfase van de vierde etappe naar Frascati. Daarbij blesseerde hij zijn linkerknie. Foto’s hebben aangetoond dat er geen sprake is van een breuk. Vermoedelijk zijn er wel pezen beschadigd.

Voorbereiding afgestemd op Giro

Dumoulin kwam dinsdag omgeven door ploeggenoten binnen als 98ste met een achterstand van 4 minuten. In het algemeen klassement tuimelde hij van de 5de naar de 56ste plek. Hij verklaarde na afloop dat hij de eindzege wel kon vergeten.

Dumoulin had zijn zinnen gezet op de roze trui in finishplaats Verona. Hij won de Giro in 2017 en werd vorig jaar tweede achter de Brit Chris Froome. De bedoeling was wel dat hij de Tour de France ging rijden, maar de hele voorbereiding was het afgelopen voorjaar afgestemd op zijn deelname in Italië. Het parcours in Frankrijk lag hem, wegens het beperkte aantal tijdritkilometers, beduidend minder.

Onder het voorbehoud dat er voldoende tijd is voor herstel van de kwetsuur aan de knie, betekent het voortijdige vertrek dat er meer ruimte ontstaat om voor de Tour het gewenste vormpeil te halen. Die begint op zaterdag 6 juli in Brussel. Dumoulin wilde woensdagmorgen nog niet speculeren over zijn ambities. ‘Natuurlijk schoot de Tour even door me heen, maar ik ben er nog niet mee bezig.’