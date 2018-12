Dumoulin roept Giro uit tot hoofddoel in 2019, maar rijdt ‘waarschijnlijk’ ook de Tour

Tom Dumoulin komt over de finish van de negentiende etappe van de Ronde van Italië 2018. Beeld ANP

Dumoulin, die dit jaar in beide rondes als tweede eindigde, zei eerder nog niet van plan te zijn in 2019 opnieuw twee grote rondes te rijden. Nu zegt hij dat hij waarschijnlijk ook de Tour gaat rijden. ‘Maar het besluit daarover nemen we na de Giro.’

De Giro is de renner van Sunweb dit jaar op het lijf geschreven, met een parcours waarin drie tijdritten van in totaal ruim 58 kilometer zijn opgenomen. De Ronde van Italië begint op 11 mei met een individuele tijdrit over ruim 8 kilometer in Bologna, waarvan de laatste 2 kilometers fors omhoog lopen. Na de openingstijdrit volgt er nog een individuele race tegen de klok over 34 kilometer waarin flink geklommen moet worden. En op de slotdag in Verona is er nogmaals een tijdrit, nu over 15 kilometer.

De Tour van 2019 heeft slechts één individuele tijdrit over 27 kilometer, en is daarmee een stuk onaantrekkelijker voor Dumoulin. Er is een recordaantal van dertig cols van de tweede, eerste en buitencategorie, vier meer dan afgelopen jaar.