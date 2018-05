Dumoulin overleeft helse slotfase van 229 kilometer lange etappe door Israëlische woestijn

Het peloton, dat in de slotfase een harde wind in de rug had en over een lichtjes dalende weg reed, daverde op hoge snelheid de stad aan de Rode Zee binnen. De renners kregen daar ook nog eens enkele rotondes en een haakse bocht voor de kiezen. Dumoulin: 'Ik geloof dat we de laatste dertig kilometer niet onder de 70 zijn geweest. Ik was blij dat ik voor in de groep kon blijven. Maar als je op een op hol geslagen stier een stadje binnenkomt, zit je nergens veilig.'



Het peloton had er dan al een urenlange rit door een maanlandschap opzitten, langs een enkele nederzetting en een kibboets, een diepe krater en wat kamelen. 'Ja, dat was niks aan', oordeelde Dumoulin.



Hij was in zijn gewone zwart-witte teamkleding over de eindstreep geschoten. De roze trui die hij kon aantrekken na zijn winst in de openingstijdrit van vrijdag, had hij een dag later al prijsgegeven. Dat was ingecalculeerd. Bijna in één adem naast het etaleren van zijn vreugde over het vervolg op zijn eindzege vorig jaar in Milaan, had hij in Jeruzalem aangekondigd dat Sunweb zijn net verworven leiderstrui niet zal verdedigen.