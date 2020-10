Dumoulin moet zijn status in 2021 bewijzen

Tom Dumoulin heeft woensdag de Vuelta verlaten en richt zich vanaf nu op volgend jaar. Is er sprake van een verloren seizoen?

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma sprak opbeurende woorden. Tom Dumoulin had nog ‘een belangrijk aandeel’ gehad in het team en ‘goed werk’ geleverd. Zijn deelname was alvast ‘een goede investering’ geweest voor 2021.

Maar de complimenten kunnen de teleurstelling over de opgave van de Limburger in de Vuelta niet verbloemen. Die was, net als in de Tour de France, afgevaardigd naar Spanje als kopman naast de Sloveen Primoz Roglic. Waar hij in Frankrijk op eigen doft snel genoegen nam met een rol als meesterknecht, lag hier de kans zich op z’n minst alsnog als podiumkandidaat in een grote ronde te manifesteren. Maar vanaf het begin was duidelijk dat hij niet met de besten mee kon. Zijn voortijdige vertrek vormt een slotakkoord in mineur van zijn met veel verwachtingen omgeven rentree in de wielerwereld, nadat hij van Sunweb naar Jumbo-Visma was overgestapt. Hij zal zelf ook op een bevrijdende gongslag hebben gehoopt.

Dumoulin besloot woensdagmorgen voor de achtste etappe niet meer van start te gaan. De reden: aanhoudende vermoeidheid. In het algemeen klassement stond hij op de 53ste plaats, op ruim 42 minuten van de rode trui. Nadat hij in de eerste rit op een slotklim van 5 kilometer al bijna een minuut moest prijsgeven, verloor hij in de dagen erna allengs meer terrein. Hij kampte, getuigde hij herhaaldelijk, met ‘een leeg gevoel’.

Gissend naar een oorzaak, noemde hij het blok aan zware wedstrijden in korte tijd. Het begon op 7 augustus met de Tour de l’Ain, gevolgd door het Critérium du Dauphiné, de Tour de France en de WK in Imola, en eindigde op 4 oktober met Luik-Bastenaken-Luik. Dan was de deelname aan de Vuelta mogelijk net wat te veel geweest, na een afwezigheid van 420 dagen als gevolg van een knieblessure, darmklachten en de maatregelen tegen het coronavirus.

Topvorm

In dit volgepakte seizoen is Dumoulin tevergeefs op zoek geweest naar de ultieme topvorm. Superbenen ontbraken. Ik ben goed, maar net niet goed genoeg, concludeerde hij zelf al in de Tour, die hij als zevende afsloot. Na de WK, waarin hij 14de werd: ‘Het scheelt een half procentje’. Hij was er heel dichtbij geweest in de tijdrit naar de Planche des Belles Filles op de voorlaatste Tourdag, waar hij alleen Tadej Pogacar voor zich moest dulden. Zinspelingen op een wat wankel gemoed - twijfels over motivatie, onzekerheid over eigen kunnen, niet bestand zijn tegen de druk - leidden alleen maar tot irritatie. Hij had gewoon zijn stinkende best gedaan. Meer dan dit zat er niet in.

Heeft de ploeg met het afgeladen programma te veel van hem gevraagd? In eigen kring is het bewijs te vinden dat er renners zijn die zoiets aankunnen. Teamgenoot Wout van Aert, ook teruggekeerd van een zware blessure, was ijzersterk vanaf de Strade Bianche op 1 augustus tot aan de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober. Roglic, gevallen in de Dauphiné, reed hetzelfde rooster. Maar Dumoulin was zelf ook uit op een goed gevulde agenda. Zijn terugkeer kenmerkte zich zeker in het begin door wisselvalligheid. Soms goed, dan weer een mindere dag. Er was volgens hem maar één manier om dat te lijf te gaan: zo veel mogelijk koersen. En intussen reken je erop dat het gaandeweg verbetert.

In de Tour lukte dat, in de derde week leek de worsteling met de vorm voorbij. In de Vuelta bleek die hoop na één week ijdel, al poogde hij nog in dienst van de ploeg te rijden. Het streven was ook hem ook zo lang mogelijk in de ronde te houden. Daar zou hij volgend jaar alleen maar profijt van hebben.

Er werd dan toch maar vanaf gezien. Volgens Merijn Zeeman wezen metingen uit dat de vermoeidheid alleen maar toenam. ‘We zijn op grenzen gestuit.’ Of er specifieke gezondheidsklachten zijn, is niet bekend dan wel niet bekendgemaakt. ‘Het heeft voor mij geen zin om door te gaan’, liet Dumoulin zelf weten op de site van zijn ploeg, ‘want daarmee belast ik misschien wel het volgend seizoen. Het is jammer om de Vuelta te verlaten, maar dit is de juiste keuze.’

Er valt nu iets te bewijzen in 2021. Dat hij binnen Jumbo-Visma de status van kopman kan opeisen, is er na deze episode niet vanzelfsprekender op geworden. De dissonant in Spanje vraagt in elk geval om een precieze bestudering van de partituur.