Dumoulin, Kruijswijk en Roglic strijden tijdens de Tour om het kopmanschap

Wout van Aert, Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Dylan Groenewegen bij de presentatie van Team Jumbo-Visma op het hoofdkantoor van HEMA. Beeld ANP

‘We willen sportgeschiedenis schrijven’, verklaarde sportief directeur Merijn Zeeman vrijdag bij de presentatie van het team in Amsterdam-Noord.

De rolverdeling kwam vast te staan na drie ontmoetingen tussen renners en staf. Volgens Zeeman valt de ambitie van de ploeg om ooit de gele trui te ­bemachtigen samen met de individuele wensen. De drie renners spraken uit dat ze vol voor Tourwinst wilden gaan, maar toonden zich tegelijkertijd bereid voor de ploeggenoot te gaan rijden die het sterkst in de koers zal blijken.

Het streven van de ploeg om in Frankrijk ook sprintetappes te winnen is ­komend seizoen ondergeschikt aan het grote doel. Topsprinter Dylan Groenewegen, tot dusver altijd een troef in de Tour, zal voor het eerst de Giro d’Italia gaan rijden. Zeeman: ‘Als we de grootste kans op het geel willen maken, moeten we met de best mogelijke ploeg gaan.’ De selectie bestaat verder uit Tony ­Martin en Wout Van Aert als tempo­makers voor de vlakkere ritten en Laurens De Plus, Sepp Kuss en Robert ­Gesink als assistenten in de bergen.

De samenstelling is ook het gevolg van een analyse van teams die grote ronden wisten te winnen. Zeeman: ‘Veel ploegen die met meerdere kopmannen startten, waren succesvol. Ze rijden ook met veel renners die heel goed bergop zijn. Dan moet je in je keuze compromisloos zijn.’ Hij verwacht het gevecht te kunnen aangaan met Ineos, met Tourwinnaars Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. ‘Zij zijn nog wel favoriet met die namen. Maar dit wordt een gevecht ­tussen zes wereldtoppers.’

Dumoulin, die het seizoen miste door een knieblessure na een val in de Giro en afgelopen zomer het contract met Sunweb verbrak, is meer dan tevreden. ‘Als je zo’n ploeg kunt meenemen, dat is bijna op het belachelijke af. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat een ploeg kan wedijveren met Ineos.’ Het delen van het kopmanschap met twee anderen ziet hij niet als bezwaar.

Hiërarchie

Dat bij zijn vorige ploeg alle kaarten op hem werden gezet, vond hij niet altijd prettig. ‘Ik vind het mooi om alles uit mezelf te halen om de ultieme topsporter te kunnen zijn. Maar als een ploeg staat of valt met hoe ik presteer, dan kan het heel vervelend zijn. Als je dan een verkoudheidje hebt, mag ik het gaan uitleggen. Ik heb er ook nooit om gevraagd. Het is zo gelopen.’

Hij pleitte wel voor een zekere hiërarchie. ‘Als we samen in de top-5 staan en een gevaarlijke klant rijdt weg, wie gaat er dan op kop rijden om hem te achterhalen?’ Hij was er vrijdag open over. ‘Op dat moment mag Primoz blijven zitten. Zijn status is de hoogste. Hij was het afgelopen jaar een klasse beter dan ik ooit ben geweest. Hij heeft echt koersen gedomineerd. Ik niet, ook niet toen ik de Giro won.’ Zeeman beaamde de rangschikking. ‘Primoz is de nummer één van de wereld. Hij heeft een streepje voor op Tom en Steven.’ Hij beklemtoonde dat het niet alleen draait om wie zich de sterkste toont. ‘Het kan zijn dat een ander ineens in een gunstige positie belandt. Je kunt ook slimmer zijn dan de concurrentie.’

Ondanks het geringe aantal tijdrit­kilometers – een rit van 36 kilometer die eindigt op de steile La Planche des Belles Filles – spreekt het parcours in Frankrijk Dumoulin aan. ‘Ik word er heel blij van. Het is redelijk ­explosief. Zulke aankomsten liggen me vrij goed. Er zitten weinig lange, ­slopende bergritten in. En die tijdrit vind ik geniaal.’ Dat zich kort daarop de Olympische Spelen aandienen, ziet hij wel als een schaduwzijde van zijn Tour-optreden. Hij hoopt zich in Tokio vooral te manifesteren op de tijdrit. Een dag na de afsluitende rit in Parijs, zal hij al het vliegtuig nemen om zo snel mogelijk te acclimatiseren.

Windtunnel

In 2016 verklaarde hij nog de Spelen belangrijker te vinden; hij won zilver in Rio. ‘Maar toen had ik nog niet de capaciteiten om de Tour te winnen. Die heb ik nu wel. Ik was destijds ook de beste tijdrijder ter wereld, dat ben ik nu al twee jaar niet meer.’ Recente testen in de windtunnel hebben hem optimistischer gemaakt. Een iets andere positie – de details hield hij voor zich – leverden al veel voordeel op. ‘Ik was door het dolle heen. Ik reed er zo op weg.’

Hij voelt zich welkom bij Jumbo. ­Enkele renners kent hij nog uit het ­opleidingsteam van Rabobank. Hij zal in het voedingsprogramma van de ploeg ook het effect van ketonen gaan uitproberen, die als extra energiebron naast koolhydraten en vetten dienen. Inname is toegestaan, het is een ­lichaamseigen stof, maar zijn vorige ploeg gebruikt het niet uit vrees voor schadelijke effecten op lange termijn. Dumoulin is ervan overtuigd dat het veilig is, maar benadrukte dat het geen rol heeft gespeeld in zijn besluit Sunweb te verlaten. Zeeman meent dat er veel misverstanden over bestaan. ‘Het is hilarisch hoe er over ketonen wordt gesproken en welke wonderen er van worden verwacht. Het is gewoon een onderdeel van ons performanceprogramma.’

Dat Dumoulin de Giro d’Italia overslaat, schept ruimte in het voorjaar. Hij gaat de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden. Als voorbereiding op de Tour verschijnt hij met Roglic en Kruijswijk eind mei aan de start van het Critérium du Dauphiné.