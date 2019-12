‘Dumoulin kiest voor Giro d’Italia', schrijft Gazetta dello Sport

Dumoulin tijdens de Giro d’Italia in mei 2019. Beeld AFP

Volgens de doorgaans betrouwbare Italiaanse sportkrant, die verbonden is aan Giro-organisator RCS, zet de Nederlandse ploeg tijdens de Tour vol in op de Sloveen Primoz Roglic, die na zijn zege in de Vuelta de status van onbetwiste kopman heeft verworven.

Volgens Merijn Zeeman, directeur sportief bij Jumbo-Visma, is er met renners al gesproken over hun te rijden programma’s, maar staat er nog niks vast. Op 20 december is de teampresentatie van Jumbo-Visma. Pas dan wil Zeeman er iets over zeggen.

Eind augustus werd bekend dat Dumoulin vanaf 1 januari van Sunweb naar Jumbo-Visma verhuist. Algemeen werd aangenomen dat de 29-jarige Limburger als kopman, of als één van de kopmannen, zou worden aangewezen voor de Tour de France, maar de voortekenen wijzen nu op deelname aan de Giro.

Zo vreemd als dat in eerste instantie lijkt – de Tour is per slot van rekening de meest prestigieuze ronde en bovendien heeft Dumoulin in 2017 de Giro al eens gewonnen – is dat niet. Dumoulin heeft meerdere malen laten weten dat een olympische medaille voor hem net zo veel waarde heeft als een Tourzege.

Door de Tour te laten schieten, zou hij zich in alle rust kunnen voorbereiden op de olympische tijdrit in Japan, dat op 29 juli over heuvelachtig terrein voert rond de berg Fuji; een parcours dat op zijn lijf geschreven is. Het zal waarschijnlijk zijn laatste kans op olympisch goud zijn, aangezien de volgende Spelen in (het vlakke) Parijs worden gehouden.

De Giro, die op 9 mei in Boedapest begint en drie weken later eindigt in Milaan, is hem als tijdritspecialist bovendien gunstig gezind. Tegenover één individuele tijdrit in de Tour staan drie individuele tijdritten in de Giro. Afgelopen voorjaar moest Dumoulin in Italië afstappen vanwege een knieblessure. Met een nieuwe deelname zou hij zich volgens La Gazzetta dello Sport willen revancheren voor die mislukte missie.

Afgelopen weekend stapte Dumoulin voor het eerst weer in wedstrijdverband op de fiets. Bij een strandrace in Scheveningen werd hij zesde.