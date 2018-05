Dumoulin houdt stand in de Giro, maar Yates domineert

De eerste serieuze krachtmeting in de Giro d’Italia, met een finale op de flanken van de Etna, leverde donderdag een nieuwe uitdager op voor Tom Dumoulin. Dansend op de vulkaan, met grote, krachtige pedaalslagen, reed de Brit Simon Yates van Mitchelton-Scott naar het roze. De ritzege liet hij over aan zijn ploeggenoot Esteban Chaves. Zo viel al snel het woord ‘coup’ na de zesde etappe.

Simon Yates op het erepodium. Foto EPA

Lange tijd leek Chaves de overwinning op te eisen in de 163 kilometer lange etappe, de laatste van het drieluik op Sicilië. Maar plots was daar de demarrage van Yates vanuit de achtervolgende groep, op anderhalve kilometer van de finish. De Brit reed zo sterk en zo overtuigend naar Chaves toe dat hij gemakkelijk de etappe had kunnen winnen, maar dat deed hij niet.

Eén hoofdknik was voldoende. Jij, gebaarde hij naar Chaves, de ritzege en de bergtrui, ik het roze. Een even hoffelijk als slim gebaar van de kopman van Mitchelton-Scott. Hoffelijk, omdat Yates de beste was. Slim, omdat hij de hulp van Chaves de komende dagen nog hard nodig zal hebben. Beiden staken bij het overschrijden van de finishlijn hun handen omhoog. Iedereen blij.

Teamgeest

Het elkaar gunnen van succes (Yates: ‘Esteban had het langst op kop gereden, hij verdiende de zege meer dan ik’) past naadloos in de filosofie van de Australische formatie, waar de persoonlijkheid van een renner net zo hoog in het vaandel staat als zijn kwaliteiten. ‘Overal ter wereld kun je goede renners vinden, maar het gaat er om dat je ook het juiste karakter hebt om in deze ploeg te rijden’, zei teammanager Matthew White onlangs in een interview met het blad Procycling.

Mitchelton-Scott werd zeven jaar geleden opgericht en bestond lange tijd vooral uit Australische renners. Langzaam is de ploeg verworden tot een internationaal gezelschap, maar de laidbackmentaliteit is altijd gebleven. White wil dat zijn renners het naar hun zin hebben, zichzelf gekend voelen, want alleen dan haal je het optimale uit iemand, zo redeneert hij. Wie gisteren op het podium het stralende jongensgezicht van Chaves zag, wist genoeg. Daar stond een gelukkig man.

De rondemissen naast de Colombiaan hadden voor de gelegenheid hun jassen aangetrokken, want het was koud op de Etna, 6 graden slechts. Heel wat minder aangenaam dan een paar uur eerder in startplaats Caltanissetta. Daar had Robert Gesink, in zijn hoedanigheid als rittenkaper, zich op de vlakte gehouden over zijn plannen. Natuurlijk had hij wel iets in zijn hoofd, maar hij kon evengoed net zoveel redenen bedenken waarom een vlucht niet zou lukken. Maar toen de vlucht van de dag werd geformeerd, was Gesink van de partij.

En hij niet alleen. Ook Sam Oomen, adjudant van Dumoulin en groeibriljant van Sunweb, had zich bij de 28 renners geschaard die met iets meer dan een minuut voorsprong de klim naar de Etna begonnen. Direct probeerde Gesink weg te komen, maar zijn poging strandde en uiteindelijk werd hij opgeslokt door het peloton. Daarna begon hij direct met het werk waarvoor hij óók naar de Giro is gekomen: zijn kopman George Bennett bijstaan. Hetzelfde gold voor Sam Oomen, maar dan bij Sunweb.

Tom Dumoulin blijft tweede in het algemeen klassement. Foto AFP

In de finale werd er volop gedemarreerd, maar Dumoulin hield het hoofd koel. Hij had zelfs nog energie over om, tevergeefs, Chris Froome te testen toen hij het idee kreeg dat die het moeilijk had. Dumoulin kwam tegelijk met de Brit over de streep en blijft tweede in het algemeen klassement, waarin Rohan Dennis naar de zesde plek duikelde. Hij mag morgen weer zijn vertrouwde BMC-shirt uit de koffer halen in plaats van het roze.

Zoals altijd was Dumoulin niet tevreden, hij had geen superbenen gehad, zei hij. Maar over de tussenbalans na één week Giro kan hij onmogelijk ontevreden zijn. Hooguit zal hij zich een tikkeltje zorgen maken over de dominantie van Mitchelton-Scott. Chaves staat derde, 10 seconden achter hem en Yates leidt met 16 seconden voorsprong. Na afloop erkende Dumoulin: ‘Yates was de enige die er vandaag echt bovenuit sprong.’