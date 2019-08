Tom Dumoulin gaat weg bij Sunweb, dat ‘niet sterk genoeg’ wordt bevonden om een grote ronde te winnen. Beeld ANP

Een verrassing kan dit toch nauwelijks meer worden genoemd, na alle berichten en speculaties van de afgelopen anderhalve maand?

‘Nee, de vraag was vooral wanneer het bekendgemaakt zou worden. Dumoulin had nog een contract bij Sunweb tot 2021. Dat moest natuurlijk worden afgekocht. Om hoeveel geld het gaat, weet ik niet. Maar volgens Cyclingnews zou Dumoulin het dubbele gaan verdienen bij Jumbo: drie miljoen euro. Wellicht is een gedeelte daarvan naar de afkoopsom gegaan.

‘Verder is er waarschijnlijk ook lang nagedacht over de communicatie: hoe kunnen we deze transfer netjes bekendmaken. Nou, ze hebben het keurig gespeeld. Eerst maakte Sunweb bekend dat de wegen met de 28-jarige Dumoulin na acht jaar zullen scheiden. Na een halfuur maakte Jumbo-Visma zijn nieuwe aanwinst bekend. Dumoulin is een gentleman natuurlijk, die zijn oude ploeg ook nog netjes bedankt voor acht ‘amazing years’.’

Maar de renner was wel uitgekeken op Sunweb, toch?

‘Ja, dat kun je wel stellen. Hij had moeite met de strakke organisatie. Er was gedoe over wel of niet de Tour rijden, of toch maar de Giro. Het werd de Giro en daar viel hij al na vijf dagen uit met een knieblessure. Die sleepte lang aan, onder meer omdat pas na een maand werd ontdekt dat er grind in de wond zat. Onlangs werd hij voor de tweede keer geopereerd aan zijn knie. Hij heeft de medische begeleiding nooit de schuld gegeven van zijn hardnekkige knieblessure, maar het moet aan hem geknaagd hebben. De Tour heeft hij daarom moeten laten schieten en komend weekend ontbreekt hij ook in de Vuelta die dan van start gaat. Het hele seizoen is voor hem mislukt.

‘Hij wilde een nieuwe omgeving, zegt hij. Dumoulin heeft maar één droom: de Tour de France winnen. Hij is nu 28 en heeft dus nog 5 of 6 jaar om de Tour te winnen. Hij vindt de Sunweb-ploeg niet sterk genoeg om een grote ronde te winnen – die ploeg is echt een beetje in het verdomhoekje gekomen – en hij heeft ook twijfels bij de medische begeleiding.’

Maakt hij bij Jumbo-Visma meer kans om de Tour te winnen?

‘Ik denk het wel. Een paar jaar geleden was de ploeg nog het lachertje in de wielerwereld, maar nu hebben ze echt een sterke ploeg. Steven Kruijswijk werd dit jaar derde in de Tour – en deed zelfs even serieus mee om de gele trui. Ze hebben Primož Roglič, ook een sterke klassementsrenner. En Dylan Groenewegen voor de sprints. Dit weekend won Laurens De Plus, meesterknecht van Kruijswijk in de Tour, nog de BinckBank Tour.

‘Hij had natuurlijk ook naar een andere sterke ploeg kunnen gaan, zoals Ineos (die met Egan Bernal de Tour heeft gewonnen). Maar het tekent Dumoulin dat hij toch weer voor een Nederlandse ploeg heeft gekozen. Hij wil niet naar Monaco verhuizen, zoals de meeste renners doen. Hij blijft liever lekker rustig thuis met vriendin en hond in Kanne, net over de grens bij Maastricht.’

Krijgt Jumbo-Visma met de komst van Dumoulin niet te veel potentiële kopmannen?

‘Je ziet wel een trend dat ploegen twee grote renners hebben die ze in de grote rondes kunnen inzetten, zoals Ineos Geraint Thomas en Egan Bernal heeft. Als de één weg- of uitvalt, kan de ander zijn positie innemen. Maar het klopt dat Jumbo-Visma nu drie sterke klassementsrenners in de gelederen heeft: Dumoulin, Kruijswijk en Roglič. Ik denk dat de laatste twee ook niet zo blij zullen zijn met de komst van Dumoulin, maar dat zullen ze natuurlijk nooit laten blijken.

‘De ploeg heeft nu wel de keuze uit drie kopmannen die ze in verschillende rondes kan inzetten. Dumoulin zal waarschijnlijk gaan voor de Tour. De Giro en Vuelta zijn echter ook niet verkeerd, als daarin Kruijswijk of Roglič naar voren wordt geschoven. Het zou wel verrassend zijn als ze alle drie in de Tour van 2020 aan de start verschijnen. Aan de andere kant: waarom ook niet?’