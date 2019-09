Dumoulin geschokt: ploegmaat Giro gebruikte doping

Tom Dumoulin op de schouders van zijn ploeggenoten, onder wie Georg Preidler, na het winnen van de Giro 2017. Beeld Corbis via Getty Images

In een uitgebreide verklaring op Twitter, schrijft de naar Jumbo-Visma vertrekkende Giro-winnaar dat hij ‘geschokt’ is. ‘Ik ben nog steeds trots op die zege en zal dat altijd zijn. Maar nu weet ik dat ik mogelijk een ploeggenoot had die niet schoon was.’

Na de ontdekking in maart van Preidlers betrokkenheid bij de operatie Aderlass, het dopingschandaal rondom de arts Mark Schmidt die onder anderen langlaufers en wielrenners bloedtransfusies toediende, bekende hij nog dat hij pas vanaf 2018 doping had gebruikt. Toen fietste hij voor het Franse Groupama FDJ – hij nam meteen na zijn bekentenis ontslag. Dumoulin reageerde destijds verontwaardigd, hij voelde zich ‘verraden’, maar was ook opgelucht dat het zich had voorgedaan nadat Preidler Sunweb had verlaten.

De Oostenrijker is door de internationale wielerfederatie vier jaar geschorst. Er dreigen ook nog celstraf en een boete van 250.000 euro. De openbaar aanklager beticht hem van fraude wegens het overtreden van het anti-dopingreglement van de internationale wielerbond UCI. Hij kan nog bezwaar maken tegen de aantijgingen.

Dumoulin reed vanaf 2013 met hem samen, het eerst in het team van Argos-Shimano, een voorloper van Sunweb. Op Twitter schrijft de Limburger dat hij hem in die jaren als een van zijn beste ploeggenoten beschouwde. ‘We kwamen persoonlijk goed overeen. We hadden dezelfde leeftijd, dezelfde doelen en dezelfde mindset. Achteraf blijkt dat hij een heel ander idee had van ‘mindset’ en ‘hard werken om de top te bereiken’ dan ik.’

Hij houdt nog altijd een slag om de arm. ‘Ik weet niet of het waar is, natuurlijk hoop ik van niet.’ Maar van een verrassing is geen sprake. ‘Hij was niet meer de blije Georg die ik kende. Hij kwam bitter over, onzeker en in zichzelf gekeerd. Ik denk dat het heel moeilijk voor hem was om te zien dat hij zo hard mogelijk werkte als hij kon en dat het niet genoeg bleek om hem de renner te maken die hij wilde zijn. Ik neem aan dat dat twijfels zijn waar iedere sporter, ook ik, mee om moet gaan, zo nu en dan in zijn carrière. Maar hij greep naar doping, terwijl anderen dat niet deden en doen. Dus ben ik boos? Ja!’ Preidlers beste resultaat in de Giro van 2017 was een zevende plek in de afsluitende tijdrit van Monza naar Milaan.

Sunweb beklemtoonde tijdens de wedstrijd in Italië dat alle renners zich in het vizier van de ploeg wisten. Het reglement voorziet onder meer in het betrekken van data uit de koker van de Cycling Anti-Doping Foundation, die namens de UCI testen uitvoert en een biologisch paspoort met onder meer bloedwaarden bijhoudt. Zodra de ploeg grote schommelingen in de getrapte vermogens constateert, wordt naar een oorzaak gezocht. Eens per maand bespreekt de arts met trainers, coaches en een wetenschapper de gegevens. Renners mogen alleen werken met trainers van het eigen team. Manager Iwan Spekenbrink sprak op het Domplein van Milaan bij de viering van Dumoulins zege over een ‘overwinning van het nieuwe wielrennen’.

Preidler (links), Dumoulin en Geschke op het erepodium van de Giro d'Italia in 2017. Beeld ANP

Op de vraag of de controle dan toch nog wat hiaten vertoont, verklaarde de ploeg donderdag nog altijd geloof te hebben in het systeem. ‘Je kunt niet de aard van mensen veranderen, maar door middel van effectieve opsporingsmechanismen kun je wel degelijk gedrag ten goede beïnvloeden.’ Op kosten van Sunweb worden binnen de ploeg intussen sinds 2018 wel meer onafhankelijke controles uitgeoefend, onder de vleugels van de Nederlandse Dopingautoriteit. ‘Hierdoor komen meer data beschikbaar en wordt de pakkans groter.’

Sunweb liet ook weten dat waarden in het bloedpaspoort destijds niet de aanleiding vormden om het contract met Preidler niet te verlengen. Het team twijfelde eraan of hij nog wel zou passen bij de ploeg en gemaakte afspraken na zou komen. Als officieel vaststaat dat hij tijdens de Giro doping heeft gebruikt, zal een schadeclaim tegen hem worden ingediend. ‘Dit vergrijp zou 100 procent ingaan tegen de afspraken die wij met onze renners maken.’ Mogelijk wordt dan samen opgetrokken met Groupama FDJ.

Dumoulin spreekt de hoop uit dat het uiteindelijk nog goed komt met zijn voormalige ploeggenoot. ‘Hij heeft een vreselijke beslissing genomen, die ook veel mensen om hem heen raakt, en hij kan het niet terugdraaien. Hij heeft een fout gemaakt en zal daarvoor moeten boeten. Maar ik wil niet bitter zijn naar iemand, en zeker niet naar iemand die ik in het verleden beschouwde als close. Ik hoop dat hij zijn leven weer op de rails krijgt en dat hij in staat is om de blije, aardige persoon in hem te vinden.’