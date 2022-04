Dumoulin geniet en zet een nieuwe stap: rijden in Limburg, met alle verwachtingen die erbij horen

Tom Dumoulin (r) en Mike Teunissen van Team Jumbo-Visma babbelen wat af op de Cauberg. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In decibellen evenaart zondagmorgen op het volle Vrijthof het gejuich voor Tom Dumoulin (31), een van de pionnen in de ploeg van Jumbo-Visma, het onthaal voor Mathieu van der Poel (27), voor Alpecin-Fenix topfavoriet voor de eindzege in de Amstel Gold Race. Natuurlijk is de geboren Maastrichtenaar niet vergeten. ‘Het is eervol om hier weer te staan’, zegt hij op het startpodium. In de bus van zijn ploeg Jumbo-Visma, neergezet op de Markt, had hij zijn ploegleider Arthur van Dongen al toevertrouwd dat het goed voelde.

Dumoulin is terug in de biotoop waarmee hij eind januari vorig jaar voor onbepaalde tijd de banden doorsneed. Hij worstelde met de druk, de verplichtingen, de vraag of hij het wielrennen nog wel leuk vond. Dit is een stap die telt bij het opnieuw invoegen in het peloton. Op fiets en shirt prijkt startnummer 1. Hij koerst voor eigen publiek, in de wedstrijd die hij als jongetje voorbij zag komen op een steenworp afstand van zijn ouderlijke woning, in het heuvelland dat hij kent als zijn broekzak. Het is al wel zes jaar geleden dat hij de klassieker reed. Het paste herhaaldelijk net niet in zijn voorbereiding, de keuze viel dan op Luik-Bastenaken-Luik. In 2016, nog rijdend voor Sunweb, eindigde hij in Limburg als 91ste.

Nog niet de vorm

Voor de bus in de schaduw van het stadhuis tempert ploegleider Van Dongen eventueel hooggespannen verwachtingen. Hij laat dan liever de namen vallen van Christophe Laporte, Fransman, en Tiesj Benoot, Belg. Dat zijn de renners die deze dag de leemte van de wegens een coronabesmetting weggevallen kopman Wout van Aert mogelijk gaan opvullen. Dumoulin moet volgens hem met Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck een rol ‘in het voortraject’ kunnen spelen. Van Dongen: ‘Tom is niet de absolute kopman zoals hij destijds in grote ronden was. Zover is hij nog niet. Dat wil hij niet. Dat hoeft ook niet.’ Dumoulin zelf noemde al het ‘onrealistisch’ dat hij zou kunnen meedoen voor de winst. De vorm is er nog niet naar.

Het is Van Hooydonck die aan het begin van de middag deel uitmaakt van een kopgroep; diens aandeel in het ‘voortraject’. De NOS-verslaggever op de motor signaleerde eerder Dumoulin en Teunissen in de berm voor een plaspauze. Als Limburgers weten ze als geen ander wanneer de koers echt ontvlamt.

Vorig jaar in de Amstel Gold Race, toen eenmalig verreden in twaalf lussen zonder publiek, werd het fundament gelegd voor de terugkeer. Dumoulin meldde zich aan als gast, begroette renners en nam enkele ronden plaats in de auto van koersdirecteur Leo van Vliet. Het besef schoot wortel dat de liefde voor de koers nog niet voorbij was.

De rentree verliep niet rimpelloos. Na de zilveren medaille op de tijdrit van de Olympische Spelen in Tokio volgden tegenslagen elkaar op. In september brak hij zijn pols tijdens een trainingsrit. De hervatting van het seizoen in de UAE Tour was met een sterke tijdrit veelbelovend, waarna hij in bergritten al snel moest afhaken met een pijnlijke onderrug. Een positieve test op corona belette deelname aan de Strade Bianche, naweeën leidden tot voortijdige opgave in de Ronde van Catalonië.

Genieten

Met nog 60 kilometer in de Amstel Gold Race te gaan, rijdt de nummer 1 van Jumbo-Visma bij de eerste vijftien van het peloton. Het verschil met de vluchters is anderhalve minuut. Het is wringen in de eerste rangen, vlak voor het opgaan van de Loorberg. Hij geniet. Hij waant zich in een ‘tunnel van publiek’. Hij hoort de toeschouwers twee namen scanderen: Mathieu en Tom.

Een week eerder was een koers in de luwte van de grote voorjaarsklassiekers in dezelfde omgeving, de Volta Limburg Classic, al meer naar wens verlopen. Dumoulin was animator van de wedstrijd, met aanvallen op de Gulpenerberg en het Mheerelindje. Hij kon niet sprinten voor de eindzege, toen hij twee kilometer voor de streep in Eijsden lek reed. Zelf relativeerde hij het optreden. Zeker, hij putte er hoop uit, hij had lekker gereden, maar wees ook op de beperkte tegenstand.

De moeilijkheden beginnen zondag als de reeks van bekende klimmen zich aandient. Op de Kruisberg voelt Dumoulin dat hij ternauwernood kan aanklampen. Op de Fromberg knokt hij zich nog net terug bij een grote kopgroep, maar dan vraagt hij aan Benoot of die nog wat nodig heeft. ‘Bij mij is het beste er wel vanaf.’ De Belg wacht tot de Keutenberg met een demarrage. Achter hem moet de Nederlander snel terrein prijsgeven. Hij bolt als 30ste over de finish, op 2,5 minuut van de winnaar. Na Benoot is hij de beste Jumborenner.

Kuchjes

Puf voor een snelle reactie is er niet. Hij wil ‘liever niet meteen een camera op mijn gezicht’. Na een douche in de bus blikt hij terug, geregeld onderbroken door een serie kuchjes. ‘Voor wat ik mocht verwachten, ging het goed. Maar ik kom nog tekort om echt een finale te kunnen rijden. Het is genoeg om met vertrouwen de komende periode in te gaan, maar het is zeker niet mijn hoogste niveau ooit.’

Maandag vertrekt hij naar Tenerife voor een hoogtestage van drie weken, ter voorbereiding op de Giro d’Italia. Hij hoopt op successen in de twee tijdritten en mee te kunnen doen voor het klassement. Ploegleider Van Dongen: ‘Hij was alweer beter dan vorige week. Kijk naar de renners tussen wie hij vandaag reed. Hij heeft gevochten tot het laatst. Er is weer een stap gezet. Maar er is nog werk aan de winkel.’

Intussen buigt Dumoulin zich voorover om voor een jongetje een handtekening op een bidon te zetten. Ook de riten van de wielerwereld dienen zich weer aan.