Dumoulin derde in tijdrit Giro, wint wel 1 minuut 15 op rozetruidrager Yates

Tom Dumoulin is als derde geëindigd in de tweede individuele tijdrit in de Ronde van Italië. De titelverdediger en regerend wereldkampioen tijdrijden had voor de 34,2 kilometer tussen Trento en Rovereto een tijd van 40.22 minuten nodig.

De winst ging naar de Australiër Rohan Dennis in 40.00. Jos van Emden, vorig jaar winnaar van de laatste tijdrit in de Giro, finishte als vierde in 40.27.

Dumoulin maakte in zijn tijdrit één minuut en 15 seconden goed op de Britse klassementsleider Simon Yates. Het verschil tussen de twee is nu nog 56 seconden. De Giro eindigt zondag in Rome.

De Nederlandse renner begon de Giro met de wint in de tijdrit in Jeruzalem. Maar in de tweede tijdrit van deze ronde was Dennis de sterkste. Al bij de eerste meting was het verschil tussen Dumoulin en Dennis al zo'n tien seconden. Dumoulin kon niet echt versnellen in het tweede deel en slaagde er ook niet in aan de tijd van Tony Martin, de nummer twee, te komen.

In de strijd om de seconden met Yates 'won' Dumoulin wel. In de laatste vijf dagen moet hij proberen of hij de 56 seconden op de klassementsleider kan goed maken.

Chris Froome slaagde er ook niet in aan de tijd van Dennis te komen. Hij werd op 35 tellen vijfde, maar deed wel goede zaken voor het algemeen klassement. Hij steeg hierin naar de vierde plek en staat nu op 3.50 van Yates.