Dumfries is klaar met de misère bij PSV

Denzel Dumfries wordt in de rug gelopen tijdens de wedstrijd. Beeld Jiri Büller

Hoofdschuddend staat PSV-aanvoerder Denzel Dumfries in de catacomben van de Johan Cruijff Arena na de zoveelste mentale dreun dit seizoen. Door de 1-0 nederlaag bij Ajax is niet alleen de tweede plaats en daarmee kwalificatie voor de Champions League uit het vizier geraakt. De club dreigt te worden vermalen door een richtingenstrijd en een loopgravenoorlog. ‘De spelers moeten ervoor zorgen dat PSV een herenclub blijft.’

PSV-spits Sam Lammers weet hoe het is om te scoren in Amsterdam, hij deed het vorig seizoen twee keer voor Heerenveen. Maar tijdens het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal scheurt hij zijn kruisband. Zondag staat hij na zijn rentree model voor het kleurloze spel van PSV, je ziet aan alles dat Lammers ritme mist. ‘Pas in de slotfase hadden we een beetje het geloof dat we nog een punt konden pakken. Te laat inderdaad. We beleven moeilijke tijden.’

Ajax heeft vooral zorgen van medische aard. De regerend kampioen mist tegen PSV met Ziyech en Blind zijn regisseurs en ziet nog eens drie spelers geblesseerd uitvallen. Veltman kan door een knieblessure niet verder, Babel loopt na een botsing een kneuzing in het kniegewricht op. Quincy Promes grijpt na een hakbal op volle snelheid naar zijn hamstrings en weet dat het mis is. ‘Iemand zei: goed idee die hakbal. Maar dat hoogstandje komt me duur te staan.’

En met een glimlach: ‘Voor mij geen rare hakballen meer. Ben ik eindelijk weer fit en scoor ik ook nog, overkomt me dit. Wie mij kent, weet dat ik niet zomaar van het veld stap. Een mri-scan moet uitwijzen hoe ernstig de schade is, ik ben zelden of nooit geblesseerd. En nu al voor de tweede keer achter elkaar.

‘Ik ben blij dat mijn doelpunt voldoende was voor de overwinning, die treffer had al eerder kunnen vallen. Ik weet nog niet hoe PSV-doelman Unnerstall de bal eruit hield na mijn schot. Na rust was ons spel minder dan in de eerste helft. Het geeft te denken dat drie spelers geblesseerd het veld moesten verlaten, dat werpt een smet op deze wedstrijd. We hebben komende weken een probleem.’

Volgens Promes wordt bij Ajax ook onder de regie van de nieuwe inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmakers niet anders getraind dan normaal. ‘Het is gemakkelijk om nu met een vinger naar mensen te wijzen. Het ligt zeker niet aan hem. We zijn als spelers verantwoordelijk voor ons lichaam.’

De succesvolle tandem Ziyech/Promes is voorlopig ontmanteld. Ajax-coach Ten Hag weet niet of hij zijn revaliderende spelmaker al zondag tegen FC Utrecht kan inzetten. Eiting toont zich met een verfijnd passje op Promes een adequate vervanger. ‘Carel heeft goed opgelet hoe Hakim dat doet’, zegt Promes. ‘Iedereen weet dat hij over een goede pass beschikt.’

Promes heeft net gehoord dat zijn Amsterdamse vriend Steven Bergwijn meteen trefzeker was tijdens zijn debuut bij Tottenham Hotspur tegen Manchester City. Bergwijn heeft een zinkend schip in Eindhoven bijtijds verlaten, Promes ziet zondag hoe PSV met zichzelf worstelt. En onder druk meteen uit elkaar valt. ‘Ze moeten een team blijven, elkaar helpen. Nu zag ik eilandjes op het veld.’

Misère

Dodelijk is zijn troostend bedoelde opmerking over de misère bij PSV. ‘Ik hoop dat ze de teamspirit snel terugvinden, want ik vind het leuker als we weerstand hebben in de competitie. En tegelijkertijd kan ik geen medelijden hebben met PSV.’

Toch kan Dumfries wel enige troost gebruiken, de tweede aanvoerder na de zondag geschorste Ibrahim Afellay weet het ook niet meer. ‘Het is zo frustrerend dat we weer slap begonnen, pas in de laatste twintig minuten kwamen we er iets beter in. Het is allemaal niet goed genoeg. We maken zoveel afspraken, maar ze werden weer niet nagekomen. De discipline ontbrak, Ajax kwam zeker voor rust te gemakkelijk onder de druk uit.’

De treffer van Promes is een pijnlijk voorbeeld, aldus Dumfries. Keeper Unnerstall speelt de bal zo in de voeten van Van de Beek, die prompt het halve veld mag oversteken, waarna Promes afrondt: 1-0. ‘Natuurlijk mag doelman Unnerstall de bal niet zo in de voeten spelen van Van de Beek. Daarna ligt onze defensie open.’

De aanvalsopbouw blijft stroef en stroperig, PSV dwingt niets af. Dumfries: ‘De aansluiting ontbrak, het vertrouwen is zoek. We waren in de tweede helft vaker aan de bal, maar we doen er veel te weinig mee. Ik word er gek van dat ik wekelijks hetzelfde moet zeggen, het is allemaal te mager bij ons. Toch moeten we door, ik laat mijn kop niet hangen. We zullen aanknopingspunten moeten zoeken. Als ik nu in woede uitbarst, benadeel ik de groep.’

En met een diepe zucht: ‘Ik ben er wel klaar mee. De ommekeer moet snel komen. Hoeveel punten staan we achter op de tweede plaats? Elf? Het is PSV onwaardig, we zullen onze doelstelling opnieuw moeten bijstellen. Iedereen moet nu dicht tegen elkaar aan kruipen, want op dit moment is de eenheid bij PSV ver te zoeken.’