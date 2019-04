Duizendste Formule 1-race prooi voor Hamilton, Verstappen wordt vierde

Max Verstappen is het seizoen beter dan ooit begonnen. Dat geldt ook voor de coureurs van Mercedes. Na drie races stonden zij drie keer op plek een en twee. Dat was sinds 1992 niet meer voorgekomen.

Lewis Hamilton was er tijdens de testdagen in Barcelona van overtuigd: na vijf dominante jaren op rij zou dit Formule 1-seizoen het moeilijkste worden van zijn Mercedes-tijd. Red Bull leek met de nieuwe Honda-motor de zwakste plek te hebben weggepoetst. Ferrari kon vorig seizoen al een half jaar meekomen met de Duitsers. De Italianen oogden dit jaar nog sterker.

Anderhalve maand later is de vrees van Hamilton te bestempelen als blufpoker, overschatting van de concurrentie of een beetje van beide. Na drie races in het nieuwe seizoen stond er drie keer een Mercedes-coureur op plek een en twee. Zelfs voor het team dat sinds 2014 alle titels heeft gewonnen, is dat een primeur. In 1992 was een renstal voor het laatst zo succesvol in de eerste drie races.

Zondag reed Hamilton in Shanghai oppermachtig naar de zege in een bloedeloze duizendste Formule 1-race. Hij hoefde voor de zege alleen maar teamgenoot Valtteri Bottas te passeren bij de start. Daarna kwam de vijfvoudig wereldkampioen geen moment meer in de problemen.

In zijn kielzog finishte Max Verstappen als vierde. Inclusief zijn derde plaats in Australië en vierde plek in Bahrein begint de Nederlander beter dan ooit aan een seizoen. Toch heeft hij al een achterstand van 29 WK-punten op kampioenschapsleider Hamilton. ‘Dit is het maximale wat we nu kunnen doen’, zei Verstappen in China gelaten voor de camera van Ziggo Sport.

Het lijkt er steeds meer op dat de beste kans al is vervlogen om Mercedes nog te verslaan voor het einde van het huidige motorenreglement in 2021. Vorig seizoen kampte kopman Hamilton in de eerste wedstrijden met een vormcrisis, was de auto wisselvallig, won Mercedes pas in de vierde race de eerste wedstrijd en bleef Bottas het hele jaar zonder overwinning.

Beide titels

Alsnog greep het team de constructeurs- en coureurstitel. Mede dankzij falen van Ferrari. Als Mercedes ook dit jaar beide titels wint, is het bezig aan de succesvolste reeks ooit in de Formule 1.

De hegemonie van de ‘Zilverpijlen’ is het resultaat van een uitgekiend project waarin niets toeval is. In 2010 keerde de autofabrikant na afwezigheid van ruim een halve eeuw terug in de Formule 1 als team.

Verstappen poogt Vettel van zijn plek te beroven. Beeld BSR Agency

In de eerste jaren waren de zilveren auto’s middenmoters. In de luwte werd een kampioenequipe opgetuigd. Recordkampioen Michael Schumacher was teruggekomen van zijn pensioen om samen met teambaas Ross Brawn het fundament te leggen. Hetzelfde duo stond aan de basis van de Ferrari-heerschappij (zes constructeurtitels op rij) aan het begin van deze eeuw.

Stip aan de horizon voor het team werd 2014, als de nieuwe, complexe V6-hybridemotoren hun intrede zouden doen. Om zo goed mogelijk aan dat nieuwe tijdperk te beginnen, schroefde Mercedes het budget op. Het haalde toptechnici naar de fabrieken in de Engelse plaatsjes Brackley en Brixworth.

Racelegende Niki Lauda, die eind 2012 bij het team kwam, overtuigde Lewis Hamilton met de belofte op veel racezeges om naar het team te komen. Dat bleek geen loze belofte. De technici van Mercedes bouwden een krachtbron die zowel het betrouwbaarst als krachtigst was.

Meteen in het eerste jaar van het zogenoemde hybridetijdperk won Mercedes zestien van de negentien races. Vijf jaar later is de renstal nog steeds dominant. Misschien niet meer zo ongenaakbaar als in de eerste jaren.

Hegemonie

Een hegemonie in stand houden is moeilijk, zei teambaas Toto Wolff vorig jaar nog in een interview met deze krant. ‘Je rent rond met een doelwit op je rug. Iedereen kijkt naar wat je doet, analyseert je zwakten. Ondertussen heb je zelf geen mikpunt. Je moet je eigen doelen bepalen.’

Daarbij wordt geen detail over het hoofd gezien. Eind vorig jaar zei Wolff tegen racewebsite Motorsport dat het team werkt met psychologen, om zo te zorgen dat iedereen optimaal presteert. Omdat er niets over het hoofd wordt gezien, heeft het team een grenzeloos vertrouwen in eigen kunnen. Ook als het even niet loopt, zoals vorig seizoen.

Hoe goed Mercedes is, is vooral te zien aan fouten bij anderen. Zo blunderde Ferrari zondag in China nog door teamorders uit te delen aan Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Beide rijders verloren daardoor tijd. Verstappen kon zo tussen de Ferrari-coureurs in finishen.

Twee weken geleden ging een zekere overwinning van Leclerc in Bahrein verloren door een motorprobleem. Verstappen kampte datzelfde weekeinde met een lastig te besturen auto, omdat er ‘iets’ verkeerd was gemonteerd in de fabriek. En zaterdag had hij geen tijd meer voor een laatste kwalificatieronde door miscommunicatie met zijn team.

Het zijn zaken die Mercedes zelden overkomen. Toch rekent Lewis Hamilton zich dit seizoen nog lang niet rijk, zei hij na de GP van China. ‘We hebben de afgelopen races misschien iets meer gekregen dan we verdienden. Ferrari zit ons op de hielen, Red Bull ook. Ze presteerden dit weekeinde alleen niet als geheel op topniveau. Wij wel en dat was ook nodig. De komende races worden interessant.’