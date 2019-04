Duizendste Formule 1-race prooi voor Hamilton, Verstappen vierde

Max Verstappen finishte als vierde, een plek hoger dan zijn startpositie. De Red Bull-coureur is met zijn derde plaats in Australië en vierde plek in Bahrein bezig aan zijn beste seizoenstart ooit. Toch heeft hij in de strijd om de wereldtitel na drie races al een achterstand van 29 punten op WK-leider Hamilton. Want net als bij de andere twee races dit seizoen finishten de Mercedessen als eerste en tweede.

De duizendste Formule 1-race, geteld vanaf de eerste officiële GP op het Engelse Silverstone in 1950, zal niet de boeken in gaan als de spannendste. De wedstrijd op het circuit in Shanghai was een contrast met vorig jaar, toen Verstappens oud-teamgenoot Daniel Ricciardo een spektakelstuk won.

Red Bull koos voor een gewaagde strategie met twee pitstops, waardoor in het slot van de wedstrijd de Red Bulls op nieuwe banden veel sneller waren dan de rest. Er was duidelijk geleerd van die race. De topteams waren zondag vooral bezig met het kopiëren van elkaars strategieën, wat leidde tot een bloedeloze race met weinig inhaalacties.

Contrast met vorig jaar

Voor Max Verstappen was het verschil met de Chinese GP van vorig seizoen nog groter. Hij was een jaar geleden de schlemiel. Na de pitstops reed Verstappen voor Ricciardo en leek te gaan winnen, maar hij vergooide de zege met overmoedige inhaalacties op Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Het was samen met de GP van Monaco het dieptepunt van zijn seizoen.

Dat hij een betere coureur is geworden, toonde hij zondag. Verstappen had één kans om op het podium te komen, in de twintigste ronde, toen de Ferrari van Vettel kort na een pitstop voor hem weer op de baan kwam.

Verstappen poogde de Duitser met een gewaagde actie aan de binnenkant te passeren. Daarin leek hij te slagen, maar Vettel verdedigde fel en behield zijn positie. Verstappen koesterde daarna zijn vierde plek en nam niet meer het risico Vettel nog eens aan te vallen. ‘Maar we hadden daar ook niet de snelheid voor’, zei Verstappen na de race gelaten voor de camera van Ziggo Sport. ‘Op dit moment is dit voor ons het maximale wat we kunnen doen.’