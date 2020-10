Duizend topsporters kunnen door sporten op 77 coronaproof locaties

Coaches met mondkapjes voor hun gezicht geven aanwijzingen in een leeg Thialf tijdens een trainingswedstrijd aan het begin van het schaatsseizoen. Beeld ANP

Het forse cohort van duizend, vrijwel allen beroepssporters uit olympische sferen, mag slechts op die plaatsen sport bedrijven onder veilige omstandigheden met een uitgebreid, door het RIVM goedgekeurd anti-covidprotocol.

Volgens technisch directeur Maurits Hendriks van NOCNSF is het maximum van duizend met de overheid afgesproken. ‘Dat is om het overzichtelijk te houden, controleerbaar ook, waar onze sporters zouden trainen. En niet meer dan duizend, want daar zit je snel boven. Wij monitoren die aantallen. Er is veel discussie, wat is topsport en wat niet. Wij hebben in Nederland nu eenmaal een breed en fors ontwikkeld sportlandschap.’

De inventarisatie van locaties zorgde zelfs bij technisch opperhoofd Hendriks voor verrassingen. ‘Er waren er een paar die ik niet op mijn netvlies had staan.’ Plaatsen als Meierij­stad (handboog), Oostzaan (vechtsport), Deurne (motorcross), Zevenhuizen (roeien) en Zevenbergen (vechtsport) bleken nationale centra te bezitten, waar topsporters bijeenkomen voor de uitoefening van hun sport.

Een ander voorbeeld: ‘De professionele schaatsteams maken gebruik van inlinebanen voor hun training. Die moesten apart op onze lijst vermeld worden.’

Nog een voorbeeld: ‘Roeiwater is in Amsterdam over drie locaties verspreid. De Bosbaan is voor training niet genoeg. De roeiers moeten het buitenwater op als ze afstanden willen afleggen zonder na 2 kilometer te keren. Drie roeilocaties, zo telt dat op.’

De lijst is op 21 april door sportkoepel NOCNSF opgemaakt in een spoedoverleg met sportbonden en nadien geregeld aangevuld dan wel aangepast. Het had haast, omdat de Nederlandse topsport ontevreden was over de totale lockdown van hun accommodaties.

Toppers probeerden onder de regels uit te komen door bijvoorbeeld een evenwichtsbalk in de huiskamer (de tweeling Wevers) te plaatsen. Breedtesport en topsport werden in de eerste weken van de pandemie over één kam geschoren. Het kwam Hendriks op stevige kritiek te staan.

Vorige week, toen de minister van sport Tamara van Ark de beperkende maatregelen voor de Nederlandse sport bekendmaakte, werd de topsport ontzien. De ‘duizend’ mogen blijven trainen op hun 77 locaties. De meeste aangemerkte topsportplekken zijn in Amsterdam (8), Den Haag (5) en Amstelveen (5).

Arnhem, met het internationaal vermaarde Nationaal Sportcentrum Papendal, staat slechts als één topsportlocatie genoteerd. Maar wel voor negentien sporten uit het olympisch en paralympische programma. Wat ook opvalt is dat de erkende sportstad nummer één, Rotterdam, met twee erkende locaties laag scoort. ‘Rotterdam is vooral een evenementenstad’, is de verklaring van het NOC.

Dat vorige week vele sporten op de deur klopten om in hun topcompetities te mogen blijven spelen en werden afgewezen door de minister, had deels te maken met de maximalisering van duizend.

Met die maatregelen zijn grote uitbraken, als nu bij voetbalclub AZ, voorkomen. Hendriks: ‘We hebben de zaak tot nu toe onder controle kunnen houden. Er zijn slechts enkelen van onze topsporters getroffen. Gelukkig maar.’