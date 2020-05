Duitsers gaan weer voetballen: Bundesliga half mei hervat

Angela Merkel is toeschouwer bij een Bundesliga-wedstrijd tussen FC Köln en Eintracht Frankfurt, 2017. Beeld BSR Agency

De precieze datum hangt nog af van een besluit van de clubs. Het gaat om 15 mei of 22 mei, zo bleek uit overleg van de regering met de leiding van de zestien deelstaten en met onder anderen Christian Seifert, directeur van de Deutsche Fussball Liga. De Bundesliga is de eerste grote competitie die de draad weer oppakt tijdens de coronacrisis. De wedstrijden vinden plaats zonder publiek.

De Duitse competitie, op 13 maart stilgelegd, kon het zich vanwege de hoge inkomsten aan tv-gelden niet permitteren definitief te stoppen, zoals onlangs in Nederland gebeurde, waar premier Rutte alle evenementen tot 1 september verbood en daarmee een streep zette door de hervatting van de competitie. Ook in andere buurlanden als België en Frankrijk is de competitie definitief gestaakt. De grote voetballanden Engeland, Italië en Spanje hopen net als Duitsland op een hervatting.

Lagere liga's

Het nieuwe begin in Duitsland geldt ook voor de lagere profliga’s. Volgens Seifert zou eenderde van de clubs failliet zijn gegaan als de competitie van seizoen 2019-2020 definitief was gestaakt. De clubs hebben nog een slordige 750 miljoen euro tegoed van de zendgemachtigden Sky, ARD en ZDF. Alleen Eurosport heeft zich teruggetrokken uit het verbond van rechtenhouders. De clubs zouden dat geld mislopen als de competitie was gestaakt.

De spelers, onder wie Nederlanders als Wout Weghorst (Wolfsburg) en Bas Dost (Frankfurt) en de trainers Peter Bosz (Bayer Leverkusen) en Alfred Schreuder (Hoffenheim), zijn al weken in training volgens strenge richtlijnen, in steeds grotere groepjes. Alle profs zijn reeds getest op het coronavirus. Tien spelers bleken daarbij positief, onder wie drie van FC Köln. Die spelers worden beschouwd als geblesseerd. Het is dus niet zo dat het hele elftal in quarantaine moet bij een positief resultaat.

Een tweede test is deze week gedaan. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. In Duitsland is nauwelijks maatschappelijke discussie over het testen van voetballers, omdat het niet ten koste gaat van de testcapaciteit elders, in de zorg bijvoorbeeld. Per week zijn 860 duizend tests beschikbaar, terwijl de afname slechts 470 duizend bedraagt. De spelers zullen voor elke speelronde opnieuw een test ondergaan. De pandemie heeft in Duitsland ook minder ernstige gevolgen dan in andere Europese landen. Het aantal besmettingen en overledenen ligt relatief laag.

Scheidsrechters uit de regio

De wedstrijden vinden plaats zonder publiek. Teams reizen na afloop meteen terug, per bus of vliegtuig. Om reizen te beperken komen de scheidsrechters uit de regio, ook al zijn hier een paar restricties: een arbiter uit München fluit niet Bayern, uit die stad. In totaal mogen bijna 300 mensen aanwezig zijn bij een duel. De accommodatie is daarbij ingedeeld in drie zones: het veld en de reservebank, de tribunes en de ring rond het stadion. De clubs maken zich vooral zorgen om de aankondiging van verschillende harde supporterskernen die toch naar het stadion willen komen, omdat ze het oneens zijn met het spelen van voetbal zonder publiek.

De meeste clubs in de Bundesliga hebben nog negen duels te spelen. Kampioen Bayern München is koploper, met vier punten voorsprong op Borussia Dortmund en vijf op Rasenball Leipzig. Er zullen veel midweekse duels zijn.