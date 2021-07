Duitser Nils Politt maakt gemis van Peter Sagan meteen goed

De Duitser Nils Politt dendert solo op de finish in Nîmes af. Beeld BELGA

Op de dag dat zijn Slowaakse veelwinnende kopman Peter Sagan uit de Tour de France verdween, won diens ploeggenoot van Bora-Hansgrohe, Nils Politt, voor het eerst in zijn carrière een etappe in een grote ronde.

De 27-jarige Duitser zat in de twaalfde etappe in een 13 man sterke kopgroep die alle ruimte kreeg van het peloton. Vrijwel alle ploegen die normaal gesproken de etappe naar Nîmes hoopten te winnen in een massasprint, waren in die kopgroep vertegenwoordigd en maakten aldus kans op de ritwinst. Daardoor was 100 kilometer voor de finish duidelijk dat de man die de rit op zijn naam zou schrijven een van de dertien vooraan zou zijn.

Het werd dus Politt die 12 kilometer voor de streep wegreed uit een van de kopgroep afgescheiden viertal. ‘Bij de start hoorden we dat Peter (Sagan, red.) de wedstrijd had verlaten, dus hebben we onze tactiek aangepast en was er voor mij ruimte om mee te springen met de beslissende kopgroep.’

Niet in het groen naar Parijs

Een uur voordat de 160 kilometer lange etappe, waar Politt dankzij rugwind 3 uur en 22 minuten over deed, aanving in Saint-Paul-Trois-Châteaux, vertelde Sagan dat hij uit de Tour was gestapt. Samen met Caleb Ewan was de drievoudig wereldkampioen in de volle sprint voor winst in de derde etappe gevallen met 70 kilometer per uur. Ewan brak zijn sleutelbeen op vier plaatsen, Sagan leek weg te komen met slechts een pijnlijke knie. Maar in de sprint van de tiende etappe, afgelopen dinsdag, kreeg Sagan, die twaalf keer een etappe won in de Tour, een tik op de langzaam herstellende knie en daarmee zag hij zijn ambitie de mist ingaan om met een ongekende achtste groene trui van het puntenklassement Parijs in te rijden.

Sagan gaat zich richten op de wegwedstrijd van 24 juli op de Olympische Spelen in Tokio. ‘Erg jammer dat dat nu net gebeurt voor de belangrijke etappes waarin ik voor Wilco Kelderman had moeten werken om hem uit de wind te houden’, zei Sagan over de Nederlandse klassementsrenner die nu zesde staat in het algemeen klassement op 58 seconden van nummer twee Rigoberto Urán.

Met de DNS van ‘did not start’ achter zijn naam komt er mogelijk na vijf jaar een vroegtijdig einde aan Sagans verbintenis met Bora-Hansgrohe. Volgens de website WielerFlits tekent hij een dezer dagen bij het Franse TotalEnergies, dat onder meer de Nederlander Niki Terpstra onder contract heeft. Sagan werd eerder gekoppeld aan het Belgische Deceuninck-QuickStep, waar ploegbaas Patrick Lefevere de scepter zwaait. Die voelde echter niets voor ‘een team binnen mijn team’. Sagan heeft een entourage van circa elf mensen, waaronder vier renners zoals Daniel Oss en Sagans broer Jurai, die hem overal volgen en dus ook Bora gaan verlaten om opgenomen te worden in de ploeg van TotalEnergies.