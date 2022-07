Duitse voetbalsters winnen taaie pot tegen Frankrijk en gaan naar Wembley

Kadidiatou Diani (Frankrijk) maakte het eerste doelpunt van de wedstrijd. Beeld AFP

De Duitse voetbalsters treffen zondag op Wembley Engeland, dat wordt gecoacht door Sarina Wiegman. Als de thuisploeg Europees kampioen wordt zou het de eerste voetbaltitel zijn sinds de mannen in 1966 wereldkampioen werden. Ook dat was in het Londense stadion, waar toen West-Duitsland werd verslagen.

Engeland en Duitsland hebben het hele toernooi nog geen punt verloren. Maar waar de Engelsen in de halve finale soepel wonnen van Zweden, hadden de Duitsers veel meer moeite met de Frankrijk, dat zaterdag titelhouder Nederland nog uitschakelde.

De twee teams maakten er in Milton Keynes vanaf het begin een stevig potje van en gaven elkaar nauwelijks ruimte, maar de Duitsers kregen in de eerste helft langzaam iets meer grip. Vijf minuten voor rust kreeg Svenja Huth de bal bij haar Wolfsburg-ploeggenoot Alexandra Popp. De Duitse aanvoerder volleyde de bal hard achter de Franse keeper.

Frankrijk had nog geen kans gecreëerd, maar kwam vlak voor rust toch nog gelijk. Kadidiatou Diani kreeg de bal iets buiten het strafschopgebied en probeerde het maar gewoon. Via de paal en de rug van Merle Frohms rolde de bal achter de lijn.

Het was pas het eerste tegendoelpunt van Duitsland dit toernooi, maar na rust hadden er makkelijk nog een paar bij kunnen komen. De slordigheid aan beide kanten nam toe en dat zorgde vooral voor Franse kansen. Frohms moest eerst op de lijn redden na een kopbal van Wendie Renard en lag ook in de weg toen Diani profiteerde van Duits balverlies. Toch wist Duitsland de winst naar zich toe te trekken. Het was opnieuw Popp die scoorde, nu door een hoge voorzet knap en snoeihard binnen kopte.

Het is de zesde treffer van de Duitse, die nu samen met de Engelse Beth Mead de topscorerslijst aanvoert. Engeland plaatste zich dinsdag door in de eerste halve finale Zweden te verslaan. De ploeg van Wiegman had het in het begin moeilijk, maar kwam tien minuten voor rust op voorsprong door Mead. In de tweede helft kwamen er nog drie doelpunten bij.