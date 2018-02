Duitse voetbalclubs in de toekomst verantwoordelijk voor kosten politie-inzet; fans voelen zich van hun 'mensenrecht' beroofd

De achtergrond van dit besluit is de in heel Europa groeiende onvrede over de rijkdom van voetbalclubs

Waarom kunnen clubs die tientallen miljoenen uitgeven aan een speler niet een paar honderdduizend euro betalen voor de veiligheid rond het stadion? In het stadion organiseren clubs in het Duitse betaald voetbal de beveiliging wel zelf, net als in Nederland.



De kwestie begon bijna drie jaar geleden als lokale aangelegenheid: de derby van het Duitse Noorden, die tussen Werder Bremen en Hamburger SV in april 2015, eindigde in een vecht- en vernielfestijn. Het stadsbestuur van Bremen stuurde de rekening van 425 duizend euro naar voetbalclub Werder Bremen. Die weigerde te betalen. De DFL spande namens de club een proces aan en won in eerste instantie.



In hoger beroep gaf de rechter het stadsbestuur gelijk, vanuit de redenering dat voetbalclubs hun commerciële succes goeddeels danken aan de door de politie geschapen veilige situatie. Nu gaat de DFL nog eens in beroep bij het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.