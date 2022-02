Duitse tussenpaus moet de rust terugbrengen bij hockeysters: ‘Ik ben zelf helemaal niet belangrijk’

Bondscoach Jamilon Mulders tijdens de training van de selectie van het Nederlands dames hockeyteam, rechts Xan de Waard. Beeld ANP / Koen Suyk

Eigenlijk zag Jamilon Mülders het in eerste instantie helemaal niet zitten om de weggestuurde Alyson Annan op te volgen als bondscoach van de hockeyvrouwen. De 45-jarige bedachtzame Duitser is van mening dat het assistentschap hem op dit moment beter past dan een rol als hoofdcoach. Nadat de hockeybond en de speelsters een indringend beroep op hem deden, ging Mülders overstag en promoveerde hij van assistent tot bondscoach. Tot en met het WK hockey in juli is het aan Mülders de taak de rust terug te brengen bij de geteisterde vrouwenploeg. ‘Ik vind het heel belangrijk om vertrouwen te geven en er niet om te vragen want dat werkt niet’, stelt Mülders in vrijwel accentloos Nederlands. ‘Wat we nu vooral nodig hebben is tijd. Tijd op het veld én tijd daarbuiten om als groep dichter tot elkaar te komen.’

Er is immers nogal wat gebeurd bij de hockeyploeg die de afgelopen jaren onder bondscoach Alyson Annan alles won wat er maar te winnen viel, met de olympische titel van Tokio als meest aansprekende resultaat. De weg naar succes verdiende echter niet de schoonheidsprijs. Vorige maand moest Annan het veld ruimen nadat diverse hockeysters melding hadden gemaakt van een ongezond topsportklimaat. Er werd gesproken van verbale intimidatie, een angstcultuur, slechte communicatie en geestelijke mishandeling. Hockeybond KNHB nam de signalen zeer serieus en zag geen andere optie dan het contract met Annan te ontbinden. Assistent-bondscoach Mülders nam vervolgens enkele weken de honneurs waar en werd vorige week officieel als bondscoach aangesteld voor de komende vijf maanden.

Pijnlijke situatie

De voormalig Duits international met 42 interlands spreekt van een pijnlijke situatie voor zijn collega Alyson Annan. ‘Zo’n triest afscheid heeft ze niet verdiend na alle successen die ze het Nederlandse hockey heeft gebracht. Alyson heeft veel goede dingen achtergelaten’, zegt Mülders die afgelopen september op voorspraak van Annan als assistent-bondscoach werd toegevoegd aan de staf. Hij was eerder als bondscoach werkzaam bij de Duitse hockeyvrouwen waarmee hij in 2013 Europees kampioen werd en in 2016 olympisch brons veroverde. Ook werkte hij als bondscoach in China.

Mülders is geen man die graag op de voorgrond treedt. Ook is hij niet het type bondscoach dat de hockeysters nu even gaat vertellen wat ze wel en niet moeten doen. Zijn adagium is: observeren, luisteren, vragen stellen en faciliteren. ‘Ik ben zelf helemaal niet belangrijk’, zegt Mülders onomwonden. ‘Voor mij draait het om één ding; de verbinding. En dan bedoel ik de verbinding tussen de meiden onderling én de verbinding tussen ploeg en staf. Als bondscoach hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van speelsters en aan de teamontwikkeling. De buitenwereld kijkt altijd naar het winnen van medailles, maar daar draait het bij mij in essentie niet om. Ik ben als coach niet verantwoordelijk voor het veroveren van een gouden medaille, ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het individu en het team. Als dat goed zit en er wordt op een goede manier samengewerkt, dan is de kans groot dat er een mooie medaille wordt gewonnen.’

Uiteenlopende meningen

Mülders erkent dat hij voor een loodzware klus staat om in korte tijd de gelederen te sluiten bij de vrouwenselectie. Speelsters hebben immers uiteenlopende meningen over het gewenste topsportklimaat. ‘We hebben zeker een paar grote uitdagingen te overwinnen. Maar ik vind dat we in de eerste weken goede stappen zetten met elkaar. Met de gehele trainingsgroep van 25 speelsters zijn we begin februari naar Spanje gereisd voor twee Pro Leaguewedstrijden. Dat was een goede trip om elkaar beter te leren kennen en nader tot elkaar te komen. De groep speelsters bestaat uit een prachtige mix van intelligente dames met open karakters die op technisch en tactisch gebied heel veel kwaliteiten hebben. Wat ik ervaar, is dat er heel open naar elkaar toe en naar mij toe wordt gecommuniceerd. Kritiek wordt gezien als instrument om beter te worden. Ik heb echt geen enkele twijfel over de houding en de goede intenties van de speelsters.’

De nieuwe, tijdelijke bondscoach hecht veel waarde aan de juiste balans tussen welzijn en prestaties. ‘Ik ben ervan overtuigd dat die zaken hand in hand gaan. Alleen als je als persoon helemaal in balans bent, kun je tot mooie prestaties komen.’

Of die prestaties deze zomer op het WK (in Nederland en Spanje) al zullen volgen, waar de Nederlandse vrouwen hun wereldtitel verdedigen, durft Mülders niet te voorspellen. ‘Iedereen verwacht dat Nederland even de wereldtitel gaat winnen, maar zo werkt het niet. Nee, ik formuleer geen doelstelling voor het WK. Wat ik wel echt hoop is dat het Nederlandse publiek achter ons gaat staan, ook op momenten als het minder gaat. Die steun zullen we echt nodig hebben’, zegt Mülders. Na het WK stopt hij zeker bij het Nederlands team. De vader van vier kinderen wil zich meer richten op zijn gezin en op een wetenschappelijke studie aan de universiteit van Dublin. ‘Ik heb alle kwaliteiten om als bondscoach te werken, dat heb ik al bewezen. Maar mijn ambities liggen elders.’