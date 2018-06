Duitse media genadeloos na verlies op WK: ‘Wat Duitsland tegen Mexico liet zien was een wereldkampioen onwaardig’

‘Heeft iemand de wereldkampioen gezien? Ze stonden in ieder geval niet op het veld Moskou’, schreef de Duitse boulevardkrant Bild na het 1-0 verlies tegen Mexico in de eerste wedstrijd van de Duitsers op het WK. De wereldkampioen verloor zondag van een fanatiek Mexico, na een doelpunt van PSV-spits Hirving Lozano. Een valse start. Het vertrouwen in een goede afloop van de poulefase is in Duitsland flink gedaald, blijkt na een rondgang langs Duitse media.

Teleurgestelde Duitse spelers na de wedstrijd tegen Mexico. Foto Getty Images

In groep F staan Mexico en Zweden nu op drie punten, Duitsland en Zuid-Korea op nul. De wedstrijd zaterdag tussen Zweden en Duitsland is al meteen cruciaal. De paniek is groot bij de grootste roddelkrant van het land: ‘De snelste uitschakeling aller tijden dreigt. Er heerst een crisis in de ploeg van Jogi (koosnaampje van de Duitse bondscoach Joachim Löw, red.).

Op Twitter stond de voormalig international Michael Ballack als een van de vele uitstekende stuurlui aan wal te roepen wat er mis was: 'De balans in het team klopt niet. Er is geen team spirit, geen honger. De wil om te winnen ontbreekt.’

Uit de keurige Süddeutsche Zeitung: ‘Natuurlijk is er nog niets verloren. Er is nog nooit iemand in de eerste wedstrijd wereldkampioen geworden. De Spanjaarden verpestten in 2010 ook de eerste wedstrijd en pakten vervolgens de titel. Maar zondagavond was duidelijk dat het geen kleine foutjes waren aan Duitse kant. Het hele fundament onder de ploeg is wankel.’

Een wereldtitel prolongeren, dat lukte voor het laatst in 1962 (Brazilië). De aanloop naar dit WK verliep stroef. Manuel Neuer, doelman van Bayern München, kon door een blessure pas twee weken geleden zijn rentree maken. De Duitse WK-rel dit jaar: het niet selecteren van Leroy Sané, de frivole aanvaller die dit jaar met Manchester City kampioen werd van Engeland. ‘Die had bij mij altijd een basisplek gehad’, aldus Lothar Matthäus, een andere Duitse vedette van weleer.

‘Met afschuw zagen de fans zondag dat het mogelijk niet zo’n schitterende voetbalzomer wordt als vier jaar geleden‘, schrijft de Frankfurter Allgemeine in een uitgebreide analyse. Kritiek is er op bondscoach Löw, die volgens de krant een aantal tactische fouten maakte: ‘Hij greep pas na een uur in. Dat was veel te laat.’

De conclusie van de krant: ‘Wat Duitsland tegen Mexico liet zien was een wereldkampioen onwaardig.’

Foto Bild

Foto Die Welt

Foto Süddeutsche Zeitung