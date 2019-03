Duits chagrijn is voorlopig alweer verdrongen

Leroy Sané (rechts), gezicht van het nieuwe Duitsland in actie tegen Servië. Beeld BSR Agency

Met een 3-2-zege op Nederland zullen de twijfels over het nieuwe beleid van bondscoach Joachim Löw voorlopig zijn verdwenen. Het Bayern-trio Müller, Hummels en Boateng werd afgeserveerd, Leroy Sané is nu het gezicht van het nieuwe Duitsland. Hij was in het seizoen 2017-’18 de revelatie van Manchester City met 14 doelpunten en talrijke assists.

Desondanks liet Löw hem buiten de WK-selectie. Die keuze wekte op zijn minst verbazing, want Sané staat model voor alles wat Duitsland miste tijdens het WK in Rusland. De wereldkampioen van 2014 oogde blasé, ontbeerde snelheid en creativiteit en werd al in de groepsfase uitgeschakeld.

Ook bij Manchester City had Sané de scepsis onvoldoende kunnen wegnemen. Geregeld hekelde coach Pep Guardiola zijn nonchalance. Sané teert teveel op zijn talent, is te gemakzuchtig en heeft daardoor te weinig rendement. Toch wisselde Guardiola die scherpe kritiek af met een ode aan zijn buitenspeler.

Sané was in potentie de beste vleugelaanvaller ter wereld, zei Guardiola, vorige maand. Maar hij achtte hem nog te licht voor een positie in de as van het veld. En wederom prikkelde ‘Pep’ de sierlijke aanvaller met de boodschap dat hij simpelweg harder moest trainen en meer voor zijn plaats moest vechten. Toch zal Manchester City een scherpe en fitte Sané hard nodig hebben in de titelrace met Liverpool.

Indirect deelde Sané zondagavond met zijn treffer al een tikje uit die voelbaar was in Engeland. Met zijn verfijnde balgevoel geselde hij de Nederlandse defensie en Sané had al na twee minuten kunnen scoren. Het was fraai hoe Sané in de tweede helft versnelde met de bal aan de voet en Dumfries met een soepele beweging tot een overtreding verleidde. Tot in de slotfase bleef Sané dreigend met zijn demarrages en artistieke spel.

Bij Löw is hij inmiddels onomstreden. Guardiola mag zijn twijfels hebben, voor het oefenduel met Servië roemde de Duitse coach juist de progressie van de beste dribbelaar in zijn ploeg. ‘Al maandenlang etaleert Leroy zijn schitterende techniek bij Manchester City en hij laat ook in de nationale ploeg zien hoe hij is gegroeid.’

Ook Serge Gnabry koppelt een fraaie techniek aan een killersmentaliteit. Natuurlijk kreeg hij teveel ruimte van Oranje-aanvoerder Van Dijk, maar het schot met de rechtervoet was van een grote schoonheid. Ondanks een 2-0 voorsprong bij rust kon de malaise bij de Duitsers niet in één helft worden weggespoeld.

Vorige week werden de Duitse internationals nog uitgefloten, toen ze in Wolfsburg tegen Servië een 1-0-achterstand moesten wegwerken. In oktober waande Joshua Kimmich zich in ‘een zwembad’, toen de fans in Leipzig bijna demonstratief wegbleven voor een oefenwedstrijd tegen Rusland. In Wolfsburg was de ambiance al even naargeestig en werden de contouren van de ‘Umbruch’, de omwenteling pas zichtbaar in de tweede helft tegen Servië.

Toni Kroos bleef ondanks de malaise bij Real Madrid de architect van het Duitse team. Leon Goretzka bracht nieuwe energie en dynamiek tegen Servië en startte ook tegen Nederland in de basis. Maar na de verbanning van Boateng en Hummels is de Duitse defensie er niet sterker op geworden. Rüdiger, Ginter en Süle vormden een broos fundament in de Duitse muur van vijf verdedigers bij balverlies.

Met twee reflexen hield doelman Manuel Neuer zijn ploeg voor rust nog overeind, in de tweede helft werd hij bij de kopbal van De Ligt en de schuiver van Memphis in de steek gelaten door zijn verdedigers. Het moet voor reservekeeper Marc-André ter Stegen opnieuw een vreemde gewaarwording zijn geweest. Bij Barcelona houdt hij Jasper Cillessen al geruime tijd uit de basis, maar zijn concurrent is wel de nummer één bij Nederland.

Woensdag mochten Neuer en Ter Stegen allebei een helft keepen tegen Servië en de wissel illustreerde het verstilde ongenoegen. Ze gunden elkaar geen blik waardig. Aan Neuer lag het niet dat de Duitsers in de eerste twintig minuten van de tweede helft werden overlopen door een toen wel swingend Oranje. Het Duitsland van de eerste helft was uiterst effectief, de Mannschaft in deel 2 illustreerde dezelfde manco’s die al bij het WK in Rusland aan het licht werden gebracht.

Toch zal het chagrijn in Duitsland voorlopig naar de achtergrond zijn verdrongen. Nico Schulz was in de Johan Cruijff Arena aangever en afmaker tegelijk. Met zijn winnende treffer heeft hij bovendien de omstreden bondscoach Löw weer stevig in het zadel geholpen. Op zijn Duits winnen, dat kan Duitsland dus nog steeds.