Dubieuze oud-adviseur werpt schaduw over Tyson Fury's gevecht om de wereldtitel

Wereldkampioen zwaargewicht Tyson Fury tijdens een persconferentie op woensdag. Zaterdag verdedigt hij zijn wereldtitel in de WBC tegen zijn landgenoot Dillian Whyte. Beeld AFP

Liefst 94.000 boksliefhebbers, een record voor het nieuwe Wembley, zullen zaterdagavond getuige zijn van een historisch gevecht tussen Tyson Fury en Dillian Whyte. Britse televisiekijkers moeten liefst 30 euro neerleggen om mee te kijken. Bij het gevecht in het zwaargewicht tussen deze twee Britten staat de titel van de World Boxing Council op het spel, de titel die de 33-jarige Fury eerder op overtuigende wijze heeft overgenomen van de Amerikaan Deontay Wilder. De hoop was dat Fury tegen Anthony Joshua zou gaan strijden om de andere drie wereldtitels, maar door een onverwacht verlies van Joshua is het nooit tot dit titanengevecht gekomen.

Wanneer de flamboyante Fury wint van de in Jamaica geboren Whyte kan hij na een professionele carrière van twintig jaar ongeslagen met bokspensioen gaan. Het is ook de voltooiing van een geslaagde comeback van ‘de Zigeunerkoning’ die in juni 2018 begon na een drie jaar durende crisisperiode. Bij zijn recente successen heeft Fury naar eigen zeggen veel te danken gehad aan Daniel Kinahan, medeoprichter van MTK Global, een bureau dat de zaken regelt van tal van boksers, onder wie Fury. Zo was Kinahan de promotor die namens Fury het gevecht tegen Joshua probeerde te organiseren.

Kinahan in een drugskartel

Een Ierse rechter heeft evenwel geoordeeld dat Kinahan een vooraanstaande rol speelt in het drugskartel van zijn vader, Christy ‘the Dapper Don’. Justitie in Amerika biedt nu vijf miljoen dollar voor informatie die kan leiden tot de arrestatie van de in Dubai residerende Daniel Kinahan, die overigens geen strafblad heeft. Fury brak op 24 juni met Kinahan en weigert over hem te praten. ‘Het zijn mijn zaken niet. Ik bemoei me alleen met mijn eigen zaken. Einde verhaal,’ liet hij Engelse journalisten deze week weten. Zijn manager Frank Warren benadrukte dat de Ier niets te maken heeft gehad met het aanstaande gevecht op Wembley.

Gezien de snelheid waarmee de kaarten zijn verkocht, twee dagen, zei Warren zich geen zorgen te maken over het imago van de bokssport. Het is eerder voorgekomen dat boksen in verband werd gebracht met de onderwereld, ook in Nederland. Of Fury daadwerkelijk gaat stoppen na het gevecht tegen de bokser uit het Zuidlondense Brixton, valt overigens te bezien. De Mancunian heeft er geen geheim van gemaakt dat hij ooit wil boksen op Old Trafford, de thuishaven zijn favoriete voetbalteam, Manchester United.