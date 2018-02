Dubbeltalent Ter Mors grijpt naast medaille bij shorttrack; Knegt gediskwalificeerd

'Heel het stadion brulde'

Onderweg was ze naar eigen zeggen niet bezig geweest met het feit dat ze met deze rit het slot van haar shorttrackcarrière inluidde. Toch voelde het bij het opkomen van de baan wel anders dan normaal, zei ze. 'Het was wel even heel cool toen ik voor de finale het ijs op kwam. Heel het stadion brulde. Dit is misschien wel een van de mooiere dagen om te zeggen: dit is mijn laatste race.



Ter Mors, die na dit schaatsseizoen alleen nog op de langebaan zal uitkomen, kwam in de aanloop naar de shorttrackfinale telkens sterk voor de dag. De voorrondes was ze heel eenvoudig doorgekomen.



In de halve finale trof ze haar landgenote Suzanne Schulting. Ook in die halve eindstrijd: Arianna Fontana, de Italiaanse die de Nederlandse ploeg had uitgeschakeld op de relay. Met grote slagen reed Ter Mors naar de kop en kon de aanvallen van Fontana goed pareren. Schulting kreeg dat niet voor elkaar en kwam uiteindelijk als vierde over de streep terwijl Ter Mors de halve finale won.



Schulting, die veroordeeld was tot de B-finale werd in die wedstrijd derde en eindigde daarmee als tiende in de einduitslag.