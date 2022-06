Dubbelspel of miscommunicatie: hoe de Nederlandse Luc Steins middelpunt werd van een Frans-Poolse handbalsoap

Beeld ANP / HH

Het verhaal van een van de beste handballers van de wereld Luc Steins heeft wel wat weg van dat van voetballer Kylian Mbappé: twee topclubs dingen naar de hand van een sterspeler, een overstap lijkt aanstaande, maar de sterspeler blijft uiteindelijk bij Paris Saint-Germain. Ondanks geruchten die de afgelopen maanden het tegenovergestelde suggereerden, kiest Steins er ook voor om in Parijs te blijven. Niet voor het geld, zo bezweert hij.

Een andere Nederlander blijft met een kater achter. ‘Ik heb hier natuurlijk een slecht gevoel bij’, zegt Bertus Servaas, de voorzitter van Lomza Vive Kielce, een Poolse handbalclub die tot de wereldtop behoort. Hij dacht dat hij zijn landgenoot had verleid om bij Kielce te komen, een contract was al getekend, maar de Limburger koos er toch voor tot 2026 te verlengen in Parijs.

‘Nog een Nederlander hier bij deze club, dat had ik heel mooi gevonden’, zegt Servaas telefonisch vanuit Polen. De geboren Zaandammer Servaas woont al sinds 1991 in het land waar hij verslingerd raakte aan handbal en Kielce uitbouwde tot topclub. ‘Ik vind het echt heel jammer, ook omdat Luc een heel bijzondere speler is.’

Publiekslieveling

De 27-jarige Limburger speelt sinds 2020 voor Paris St-Germain, de kampioen in Frankrijk. Vanwege zijn geringe lengte (1,72) kreeg hij lang te horen dat hij de top niet zou halen, maar deze week werd hij voor het tweede jaar op rij gekozen tot beste speler van de sterke Franse competitie. Zijn spectaculaire spel maakt hem tot een publiekslieveling en meerdere clubs benaderden hem met de vraag of hij Parijs niet wilde verlaten.

Servaas dacht dat hij hem naar Polen had gelokt, zoals hem eerder lukte met andere PSG’ers. Hij is een fervent twitteraar en maakte de laatste maanden zijn volgers al warm voor een spectaculaire nieuwe aanwinst, waarvan hij alleen de naam nog bekend moest maken. Steins had toen al een contract getekend dat hem vanaf 2024 speler van Kielce zou maken. Het idee was bovendien om met PSG te onderhandelen, zodat hij nog eerder zou kunnen komen.

‘Maar ik heb een fout gemaakt’, zegt Servaas. Hij stemde in met een clausule waardoor Steins voor 30 juni 2023 onder het contract uit zou kunnen en daar heeft hij nu gebruik van gemaakt. ‘Ik ben naïef geweest’, zegt de voorzitter, ‘dus ik moet niet klagen, maar ik heb wel tegen Luc gezegd dat ik hier een slecht gevoel bij heb.’

Dubbelspel?

Servaas begreep wel waarom Steins de clausule wilde. Als PSG hem aan zijn contract zou houden, zou hij pas over twee jaar kunnen komen. In die tijd kan er veel veranderen, spelers en trainers kunnen vertrekken, waardoor Kielce minder aantrekkelijk zou worden. ‘Maar ik ben er nooit van uitgegaan dat hij in Paris zou bijtekenen’, zegt de Kielce-president. ‘Zijn manager zei tegen me: Luc voelt zich niet fijn in Parijs, hij wil weg.’

Wat is er hier aan de hand? Zijn twee clubs tegen elkaar uitgespeeld om er een beter contract uit te slepen? Bij Kielce, dat dit weekend speelt in het finaleweekend van de Champions League, lopen de salarissen volgens Servaas op tot vier ton. Steins zou volgens hem niet het meeste gaan verdienen, maar wel een ‘eerlijk, marktconform’ salaris. ‘Ietsje hoger dan in Parijs.’

Indrukwekkend

Van dubbelspel is absoluut geen sprake, zegt Steins. ‘Ik zal je sterker vertellen: ik ga in Parijs niet meer verdienen dan ik in Kielce had kunnen verdienen.’ Ook de handballer zit met de situatie in zijn maag. Hij vindt Kielce een prachtige club en zag zichzelf ook wel in het gele shirt spelen. ‘Wat Bertus daar heeft neergezet is echt indrukwekkend en ik snap het heel goed dat hij dit niet fijn vindt.’

Hij wil er niet veel over zeggen, maar het zijn volgens hem vooral privéomstandigheden waarom hij toch liever in Parijs blijft. Ook omdat het dichterbij ‘dierbaren’ in Nederland is. ‘We zijn tot het inzicht gekomen dat handbal niet altijd het allerbelangrijkste is in het leven’, legt hij uit. ‘We hebben gekozen voor stabiliteit en zekerheid en ik hoop dat het de juiste keuze is.’

Miscommunicatie

Dat hij niet tevreden is bij PSG klopt volgens hem niet. ‘Ik denk dat dat een miscommunicatie is’, zegt Steins. ‘Ik heb dat zelf in ieder geval nooit gezegd tegen mijn manager. Ik speel bijna altijd zestig minuten en mag mijn eigen spel spelen, ik heb het hartstikke naar mijn zin hier.’

Hij hoopt dat het vervelende gevoel bij Servaas snel verdwijnt. Die slaat vooral zichzelf voor de kop en houdt warme gevoelens voor zijn landgenoot. ‘Zijn verhaal klinkt ook weer redelijk’, zegt de voorzitter. ‘Dus laten we elkaar een hand geven en je weet nooit wat er in de toekomst nog gebeurt. In 2026 is Luc ook nog een jonge jongen.’

‘Precies’, zegt Steins, ‘Ik vind Kielce een geweldige club, met superfans, een superbeleid, een superpresident, een supertrainer en superspelers. Soms lopen dingen alleen anders dan je hoopt en plant en daar moet je mee dealen.’