Dubbelspecialist Selena Piek: ‘Dit geeft een heel voldaan gevoel’

Selena Piek en Robin Tabeling in actie tijdens de gewonnen finale mixed dubbel van het NK Badminton in Almere. Beeld Freek van den Bergh

‘Het is een vreselijk toernooi.’ Selena Piek wond er geen doekjes om toen ze daags ervoor vooruitblikte op de Nederlandse Kampioenschappen badminton van afgelopen weekend. ‘Ik kan alleen maar verliezen.’ Voor de 28-jarige dubbelspecialist was het titeltoernooi een verplicht nummer. Veel zwaarder weegt de route naar de Spelen van Tokio, waarvoor ze zich de komende maanden bij zowel het vrouwendubbel als het gemengd dubbel hoopt te kwalificeren.

Van de aversie vooraf was zondagmiddag weinig meer over. Piek pakte twee nationale titels. ‘Dit geeft een heel voldaan gevoel’, concludeerde ze. ‘Vooral de manier waarop, zonder gameverlies. Zo was het een perfect toernooi.’

Ze was er zich terdege bewust van dat ze als topfavoriet bij het vrouwen- en het gemengd dubbelspel gold. Haar tegenstanders ook. ‘Iedereen jaagt op me.’ Extra vervelend was het vooruitzicht dat ze het tegen haar trainingsmaatjes moest opnemen. Die kennen haar zwaktes als geen ander. Ze mag dan uitkomen in de Deense competitie, voor Team Skælskør, ze traint dagelijks op Papendal.

Tot haar genoegen konden haar trainingsgenoten zondagmiddag niet profiteren van hun voorkennis. Met Robin Tabeling, waar ze nu een dik jaar mee samenspeelt, zegevierde ze bij het gemengd dubbel tegen Ruben Jille en Alyssa Tirtosentono (21-17, 21-16). Het is haar zesde nationale gemengd-dubbeltitel.

Met Cheryl Seinen, sinds 2017 haar partner en de vrouw waarmee ze vorig jaar goud op de Europese Spelen pakte, zette ze even later ook bij de vrouwen de finale naar haar hand. Debora Jille en, wederom, Tirtosentono dolven het onderspit: 21-15, 21-11. Titel nummer zeven op dat onderdeel voor Piek en de derde op rij met Seinen.

De sport wordt wereldwijd gedomineerd door Aziatische spelers. ‘Zij zijn vaak explosiever, kleiner en kunnen hoger springen. Ze zijn vaardig met hun racket en blinken uit in snelle handelingen.’ Zelf moet Piek, die als 8-jarige in Weesp met badminton begon, het van andere talenten hebben. ‘Ik heb geen heel verfijnde techniek. Ik moet het van mijn inzicht, snelheid en explosiviteit hebben.’

De ambiance in Topsportcentrum Almere was onvergelijkbaar met de sfeer die ze deze zomer in olympisch Tokio hoopt te proeven. De tribunes die aan 3.000 toeschouwers plaats kunnen bieden waren zondag bezet door een paar honderd mensen; familie, bekenden, clubgenoten van de spelers.

Soms kijkt ze met jaloezie naar de populariteit van haar sport in Oost-Azië, waar de wedstrijden drukbezocht zijn. ‘Daar is het volkssport nummer één.’ Ze zou er maar wat graag deel van uitmaken, ook al is de concurrentie daar binnen de landsgrenzen veel heviger dan in Nederland. ‘Het lijkt me gaaf om een sport te beoefenen waar het land heel trots op is. Bij ons denken mensen dat het een campingsport is, terwijl het de snelste racketsport ter wereld is.’

De snelheid is in het spel van Pieks partner Tabeling goed te zien. Hij beslist er de finale mee. De shuttle knalt zo hard van het racket bij zijn smashes dat het koppel aan de overkant er geen antwoord op heeft. Hetzelfde geldt voor de bespanning van zijn racket. Hij verslijt in de finale vier exemplaren, zozeer lijden de snaren onder zijn uithalen.

Er komt veel meer bij kijken dan brute kracht, bewijst Piek in de vrouwendubbelfinale. Ze maakt het winnende punt met een leep lobje. Zeker in het dubbelspel is het constant wisselen, van positie, maar ook tussen harde klappen en subtiele ‘balletjes’. Ja, ondanks de shuttle spreken badmintonspelers net als tennissers over ballen. ‘Shuttle klinkt een beetje mweh.’

Ultieme beloning

In de diversiteit van het dubbelspel floreert Piek. ‘Ik kan goed anticiperen in wat er gebeurt aan de overkant. Ik ben tegenstanders te slim af. Zo sta ik vaak een puntje voor.’

Met beide partners, Seinen en Tabeling, ligt ze op koers voor de Spelen. Op de geschoonde kwalificatielijst – er is een maximum aantal deelnemers per land – staat ze op beide onderdelen binnen de vereiste top-16. Maar zeker is ze nog niet. Eind april is de deadline en ervoor staat nog een waslijst aan wedstrijden op haar programma.

Haar reisschema voor de komende maanden oogt als de tourlijst van een popartiest: van Denemarken naar Frankrijk en Spanje. Dan een weekje thuis om vervolgens door te reizen naar Duitsland, Engeland, Zwitserland, India, Maleisië en Singapore. Na weer een week thuis zal ze het laatste toernooi spelen waar ze kwalificatiepunten kan scoren: het EK in Kiev, Oekraïne.

De concurrentie voor de Spelen is hevig en komt, door de opzet van het kwalificatiesysteem, vooral vanuit Europa. ‘Er zijn veel kansen om uit te lopen, maar ook voor onze tegenstanders om dat te doen. Het kan per week verschillen.’ Daarom kijkt ze zo min mogelijk naar de olympische kwalificatiestand. ‘Daar raak ik alleen maar gestrest door.’

Ze haalde de Olympische Spelen al eerder. In 2016 stond ze met Eefje Muskens in Rio op de baan bij het vrouwendubbel en met Jacco Arends in het gemengd dubbelspel. ‘Daar had ik als klein meisje altijd van gedroomd.’ Ze reikte met Muskens tot de kwartfinale, met Arends bleef ze steken in de poulefase.

Nog niet eerder lukte het een Nederlander om zich voor twee opeenvolgende Olympische Spelen voor twee onderdelen te kwalificeren. Piek hoopt de eerste te worden. ‘De weg ernaartoe is zo zwaar, maar als het lukt is het de ultieme beloning.’