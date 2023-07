Dubbelen ter lering, als vriendendienst maar wat vaak toch het enkelspel in de weg zit

De Nederlander Jean-Julien Rojer (r) met zijn dubbelspelpartner Horia Tecau uit Roemenië tijdens hun gewonnen finale op Wimbledon in 2015. Beeld AFP

De kwartfinale op Wimbledon halen in het enkelspel, of de titel winnen in de dubbel? Als Botic van de Zandschulp, die vanaf maandag uitkomt in beide toernooien, moet kiezen hoeft hij niet na te denken voor zijn antwoord: de kwartfinale.

Op Wimbledon doen er dit jaar, net als vorig jaar meer Nederlandse dubbelspelers mee dan Nederlandse enkelspelers: 5 om 3. Wesley Koolhof is met zijn Britse partner Neal Skupski zelfs als eerste geplaatst.

En wie het aantal Nederlandse grandslamoverwinningen in het dubbelspel en het enkelspel vergelijkt, ziet dat dubbelaars veel succesvoller zijn met 24 titels om 2 in het voordeel van de dubbels. Individueel wonnen Kea Bouman en Richard Krajicek. In het dubbelspel kwamen Bouman, Eltingh, Haarhuis, Betty Stöve, Tom Okker en Jean Julien Rojer tot grandslamtitels.

Nederlandse cultuur

Dubbelen zit in de Nederlandse cultuur. Tallon Griekspoor, die net als Van de Zandschulp dinsdag in actie komt in de eerste ronde van het enkelspel op Wimbledon, groeide ermee op. ‘Van jongs af aan besteedde ik er al tijd aan’, zegt hij, naast een trainingsbaan in Londen. Toernooien, NK’s, de eredivisie: overal wordt in Nederland gedubbeld en ‘gemixed’, oftewel: gemengd gedubbeld.

‘De oudere garde, andere generaties dan die van ons, dubbelen ook vaak’, zegt dubbelspeler Matwé Middelkoop. In andere landen ziet hij dat het vooral draait om enkelspel. ‘De dubbel doen ze er dan hooguit nog even bij.’

Van de grote namen uit het enkelspel staan alleen Stefanos Tsitsipas en Nick Kyrgios de komende week ingeschreven voor de dubbel op Wimbledon. In het geval van Tsitsipas (24) is het een manier om zijn twee jaar jongere broer Petros uit te laten komen op een grand slam. Hij kwam nooit verder dan plaats 727 op de wereldranglijst.

Kyrgios speelt op Wimbledon samen met zijn goede vriend Thanasi Kokkinakis, momenteel de nummer 89 van de wereldranglijst. Dit duo kan meedoen om de zege mits de kwetsbare knie van Kyrgios het niet begeeft: vorig jaar wonnen ze de Australian Open in het dubbelspel.

Combineren met enkelspel

Eltingh en Haarhuis combineerden het dubbelen ook altijd met het enkelspel. Dat maakt een tennisser completer, vindt Eltingh, de technisch directeur van tennisbond KNLTB. Hij stopte uiteindelijk mede met tennis nadat hij door fysieke problemen alleen nog maar kon dubbelen. ‘Ik miste het enkelspel.’

Eltingh noemt het gevaarlijk als jongeren te vroeg alles op dubbelen zetten, in plaats van zich allrounder te blijven ontwikkelen. Het enkelspel heeft nou eenmaal meer status, aandacht en meer prijzengeld: vandaar ook dat Botic van de Zandschulp liever de kwartfinale haalt als enkelspeler dan de titel in het dubbel. Eltingh: ‘Ik haalde 80 procent van mijn inkomsten uit het enkelspel, niet uit de dubbel.’

Griekspoor, Nederlands beste enkelspeler van het moment en de huidige nummer 31 van de wereldranglijst, zal hoogstwaarschijnlijk deze week ook uitkomen in de dubbel. Het is een vriendendienstje. Samen met Bart Stevens, de nummer 115 van de wereldranglijst, staat hij eerste reserve. De kans dat ze mogen spelen achten ze groot. Door zijn individuele hoge ranking helpt Griekspoor Stevens het toernooi in.

‘Want het is niet zo dat ik de beste dubbelaar ben’, zegt Griekspoor. ‘Maar het is voor hem financieel belangrijk.’ Speler krijgen per behaalde ronde prijzengeld uitgekeerd. ‘Een dubbeltje spelen hier levert 10.000 euro per persoon op in de eerste ronde’, zegt Griekspoor. En dat is verleidelijk en voor sommigen, zoals Stevens, broodnodig, om het begeleidingsteam dat meegaat te betalen.

Dubbelen als redding

Zo verlengde de overstap naar het dubbelen voor Middelkoop ooit zijn toekomst. Hij was 31, stond rond plaats 300 op de wereldranglijst en speelde al langere tijd futurewedstrijden ‘echt de onderkant van het tennis’. Hij verdiende niet genoeg om van zijn sport rond te komen en besefte dat hij twee opties had: stoppen met tennis, of doorgaan als dubbelspeler. Toen hij binnen een jaar de topzestig haalde samen met Wesley Koolhof, hoorde hij: ‘Dat had je eerder moeten doen.’

Maar eerder zou hij een overstap als verlies ervaren hebben, stelt Middelkoop. Zo gefixeerd was hij op individueel succesvol zijn. Nu, 39 jaar inmiddels, hoopt hij nog een paar jaar te tennissen en volgend jaar de Olympische Spelen te halen. ‘Dubbelen is een beetje een ondergeschoven kindje. Onterecht, vind ik’, zegt hij. Ondertussen ergert hij zich soms aan enkelspelers die zich inschrijven voor de dubbel, maar het onderdeel niet serieus nemen.

‘Bij Kyrgios en Tsitsipas denk ik: laat ze vooral meedoen.’ Die twee zijn kleurrijk en verzorgen aandacht voor het dubbelen. Bij deze twee is de kans op vollere tribunes groter. ‘Maar je hebt ook mensen die zich inschrijven voor het prijzengeld, maar vervolgens alleen spelen zolang ze in het enkelspel zitten. Liggen ze eruit, dan trekken ze zich terug of geven de wedstrijd weg. Dat gebeurt regelmatig en is enorm slecht voor het imago van de dubbel.’ Dat Nederlandse enkelspelers als Van de Zandschulp en Griekspoor ook dubbelen, juicht hij wel toe. ‘Zij zouden nooit zo opgeven, maar helpen wel anderen. Daar hebben we geluk mee.’

Het draait voor Griekspoor niet alleen om een ander helpen. Dubbelen is ook goed voor zijn eigen spel. Voor het serveren en retourneren. Of voor zijn volley. ‘Je moet zeker op deze ondergrond, naar voren blijven spelen. Wat je wil doen in de single, kun je oefenen in de dubbel. En je kunt trainen wat je wilt, maar er staat toch wat meer spanning op bij een echte wedstrijd.’

Dubbelen omdat het leuk is

Van de Zandschulp dubbelt komende week omdat hij het leuk vindt. ‘Ik neem dubbel iets lichter’, zegt hij. Dat is in zijn woorden ‘lekker spelen’. Plezier hebben, deels omdat de druk minder groot is dan wanneer hij alleen op de baan staat en winst of verlies voor hem zwaarder telt. Het is mentaal prettig om zo af te wisselen.

Bovendien is het een fijne vervanging voor een training, die op gras al snel saaier is. De rally’s zijn op die ondergrond doorgaans korter dan op gravel of hardcourt, omdat de bal lager blijft en moeilijker is te retourneren. Liever speelt Van de Zandschulp een dubbel op de lege dag tussen twee partijen in, dan dat hij traint.

Toch is het voor Griekspoor hoogstwaarschijnlijk zijn laatste keer dat hij dubbelt, stelt hij. Voor het eerst in zijn carrière was de Noord-Hollander die een paar weken geleden het grastoernooi van Rosmalen won, op Wimbledon direct geplaatst. ‘Ik denk dat zodra je geplaatst staat en je speelt voor het halen van de tweede week, zo’n dubbel alleen maar in de weg kan zitten.’

Een vijfsetter van drieënhalf, à vier uur laat zich voelen de volgende dag. ‘In je heupen, je billen, je lage rug.’ Mocht dat deze week gebeuren, dan is de keuze voor Griekspoor simpel: ‘Dan dubbel ik niet.’