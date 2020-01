Dubbele zege Schulting op EK shorttrack, verrassend zilver voor De Laat

Suzanne Schulting nadat ze het goud heeft veroverd op de 500 meter. Beeld EPA

Als titelverdedigster heeft Suzanne Schulting dit weekend iets waar te maken op de Europese kampioenschappen shorttrack in Debrecen. Op de eerste finaledag deed ze dat meer dan overtuigend. Ze veroverde tweemaal goud, op de 1.500 en de 500 meter. Ze was niet de enige Nederlander die gehuldigd werd. Bij de mannen kreeg Itzhak de Laat op de 1.500 meter het zilver omgehangen.

De overwinning van Schulting op de 1.500 meter, die ze gedecideerd binnenhaalde door op de koppositie uit het gedrang te blijven, was volgens de 22-jarige Friezin een moetje. Op dat onderdeel is ze het aan haar stand verplicht, vond ze, om te winnen. De Italiaanse Arianna Fontana werd tweede, de Duitse Anna Seidel derde.

De 500-meterzege was, ook voor Schulting zelf, een verrassing. Ze had nog nooit eerder internationaal de kortste afstand op haar naam geschreven. In de wereldbeker kwam ze nooit verder dan zilver, op titeltoernooien was brons op de WK van vorig seizoen haar beste resultaat.

Extra glans

Dat ze in de 500-meterfinale drie sprintspecialisten versloeg, gaf de Europese titel extra glans. Ze hield van start tot finish tweevoudig Europees 500-meterkampioene Martina Valcepina (Italië), uittredend kampioene Natalia Maliszewska (Polen) en regerend wereldkampioene Lara van Ruijven achter zich. ‘Daarom was ik zo blij’, vertelde ze na afloop. ‘Ik heb het heel vaak op de 500 meter niet waargemaakt en vandaag lukt het wel.’

In het allroundklassement (het EK is een gecombineerd afstands- en allroundkampioenschap) staat Schulting dik aan de leiding met 68 punten. Tweede staat de Italiaanse Arianna Fontana, die in haar carrière maar liefst zeven keer het klassement op haar naam schreef. Zij heeft 21 punten, evenals haar landgenote Valcepina.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Schultings leidende positie op zondag, als in het individuele toernooi de 1.000 meter en de superfinale over 3 kilometer nog op het programma staan, nog in gevaar komt. Maar, zo benadrukte ze, helemaal achterover leunen kan ze niet. ‘Ik moet mijn focus houden en niet denken dat ik er al ben.’

De Laat

Terwijl Schulting haar verhaal aan de pers deed, stond even verderop De Laat over zijn zilveren medaille op de 1.500 meter te vertellen. Het was voor de 25-jarige Fries zijn eerste internationale individuele medaille. ‘Ik ben fokking trots op hem’, zei Schulting lachend. De Laat eindigde achter de Hongaar Shaoang Liu en voor de in Nederland trainende Israëliër Vladislav Bykanov.

De Laat zelf was ook trots. Hij had gehoopt op een podiumplaats maar had zichzelf vooral op de 500 meter goede kansen toegedicht. Dat hij in de eerste finale van het toernooi, die van de 1.500 meter, direct prijs zou schieten kwam als een verrassing. ‘Ik kon het even niet geloven.’

‘Koning van de B-finale’

Tegelijkertijd loste De Laat een belofte in, die zowel hijzelf als coach Jeroen Otter al eerder hadden verwacht. Op de Spelen van Pyeongchang werd De Laat zesde op de 1.500 meter en leek hij voor een definitieve doorbraak te staan, maar dat gebeurde het seizoen erna nog niet. Vaak was het net niet. Het leverde hem de bijnaam ‘Koning van de B-finale’ op.

Door die bijnaam kan nu een streep, vond hij. ’Ik denk dat ik wat meer tijd nodig had om het vertrouwen te krijgen om zonder angst, dat betekent te afwachtend, te rijden. Nu heb ik dat vertrouwen.’

In de finale van de 500 meter, later op zondagmiddag, was het te zien. Hij weerde zich fanatiek in de explosiefste afstand van het toernooi, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat de zege naar Shaolin Sandor Liu ging, voor diens jongere broer Shaoang. Derde werd de Rus Semjon Jelistratov, De Laat nipt vierde.

Gebroeders Liu

In het klassement gaan de broers Liu, de favorieten van het Hongaarse publiek, aan de leiding. De 21-jarige Shaoang staat bovenaan met 55 punten, Shaolin Sandor (24) volgt met 36 punten. De Laat bezet met 29 punten de derde plek en heeft dus een reële kans om het eindpodium te halen. Hij is er niet zo mee bezig. Hij wil zondag eerst een goede 1.000 meter rijden.

Schulting benadrukte nogmaals hoe trots ze was op haar ploeggenoot. Niet alleen omdat het voor hem belangrijk is, maar ook voor het Nederlandse shorttrack. ‘Normaal is Sjinkie Knegt degene die het doet bij de mannen. Ik ben blij dat er nu iemand anders opstaat.’