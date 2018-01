Dubbele primeur voor Ronald Mulder: Europees kampioen 500 meter en eerste internationale titel, 'dit is een mooie'

De Mulders waren de enige Nederlanders op de 500 meter. In de lijn van dit seizoen kende Michel tegenslag op het Russische ijs en bleef hij steken op de zevende plaats. Hij liep op de kruising zo vlot op zijn Poolse tegenstander in, dat hij er bijna tegenaan botste. 'Ik was bang hem te raken en daarna ging ik zo krom de bocht in.' Zijn broer reed daarentegen wel een bijna vlekkeloze rit. Hij kwam tot 34,80. 'Het ging prima. Het was niet snel, maar dat was niemand. Het ijs zal niet zo geweldig zijn geweest.'



De aanloop naar de EK was een verademing geweest na nervositeit rond het olympisch kwalificatietoernooi van een week eerder. Toen zat Ronald huilend van de spanning in de auto. 'Een gekkenhuis' was het. De wedstrijdspanning voor het toernooi in Rusland was van normale proporties. 'Je wil wel winnen, maar het vreet je niet op.' Dat hij onder beide omstandigheden goed presteerde en won, daar heeft Mulder een nuchtere verklaring voor. 'Dit doen we dagelijks. Het gaat allemaal om concentratie.'