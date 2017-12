Druk op hoofd organisatie WK voetbal in Rusland te groot na dopingschandaal: Vitali Moetko treedt af

Onder deze minister stortte de trotse sportnatie Rusland volledig in elkaar

Vitali Moetko mag van geluk spreken dat hij een Rus is, want nergens anders ter wereld zou een sportminister wegkomen met de ravage die hij op zijn naam heeft staan.



Deze oud-chef van het dopinglab in Moskou is nu klokkenluider in de staatsdopingaffaire

Wie is Grigori Rodtsjenkov, de oud-chef van het doping lab in Moskou? Volgens de Russische president Poetin is hij een agent van de Amerikaanse geheime dienst. Het IOC beschouwt hem als een betrouwbare klokkenluider in de Russische staatsdopingaffaire.