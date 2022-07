Droomvlucht Van Rijthoven eindigt tegen Djokovic op het Centre Court van Wimbledon

Tim van Rijthoven in actie tegen Novak Djokovic. Beeld AFP

Het is net alsof Tim van Rijthoven een sprookje binnenwandelt als hij zijn eerste stappen op het Centre Court zet. Hij zwaait en neemt het indrukwekkende decor in zich op. Tot een maand geleden speelde hij op banen waar niet eens tribunes waren.

Zondagavond wachtte in de jubilerende tennistempel op Wimbledon zijn partij tegen Novak Djokovic, zesvoudig winnaar in Londen. Een paar uur eerder hadden onder anderen Rod Laver, John McEnroe, Bjorn Borg en Billie Jean King de 100-jarige verjaardag van het Centre Court gevierd.

Vanaf de tribunes zagen een aantal tennislegendes hoe Van Rijthoven zich in de vierde ronde kranig verweerde tegen de 20-voudig grandslamkampioen, maar zich na een knap gevecht in vier sets gewonnen moest geven.

Novak Djokovic na zijn zege op Van Rijthoven. Beeld AP

Onverschrokken

Na de eerste set waarin hij te weinig eerste services in sloeg, ging Van Rijthoven in de tweede set onverschrokken tekeer tegen de 20-voudig grandslamkampioen. De nummer 104 van de wereld, die na zijn toernooizege in Rosmalen via een wildcard toegang had gekregen tot Wimbledon, wisselde harde klappen af met geraffineerde slicebackhand ballen. Hij eindigde de tweede set met een vernietigende service, het wapen dat toen niet meer haperde. Hij sloeg twintig aces.

Het was mooi om te zien hoe hij na elk belangrijk punt – verloren of gewonnen – contact zocht met zijn volle spelersbox. Niet alleen zijn coach Igor Sijsling en vriendin Maartje, die er het hele toernooi al bij waren, maar ook vrienden en familie waren naar Londen afgereisd. Waartoe was ‘The Cinderella Man’, zoals hij eerder deze week door de Britse krant The Guardian werd genoemd, in staat?

Een dag voor de wedstrijd, op zaterdag, stonden Djokovic en Van Rijthoven naast elkaar te trainen. Door het gaas dat de banen van elkaar scheidde, keek Goran Ivanisevic, als coach van Djokovic, naar de klappen die Van Rijthoven uitdeelde. Ivanisevic is de enige speler die 21 jaar geleden Wimbledon met een wildcard wist te winnen.

Het Kroatische servicekanon hoefde in 2001 niet voorbij de als eerst geplaatste tennisser op Wimbledon. Sinds 1968 lukte het geen enkele speler met een wildcard op een grandslamtoernooi om gevoelsmatig de hoogste berg te beklimmen. Ook Van Rijthoven ervoer hoe het is om tegen een van de beste tennissers aller tijden te spelen.

Djokovic verloor in 2017 voor het laatst een wedstrijd op Wimbledon. In de kwartfinale moest hij destijds geblesseerd opgeven tegen de Tsjech Tomas Berdych. Sindsdien wist hij het grandslamtoernooi drie keer te winnen – in 2020 ging er een streep door het toernooi vanwege het coronavirus.

Beeld ANP / EPA

Uitputtingsslag

De droomvlucht van Van Rijthoven begon een maand geleden in het Brabantse Rosmalen en eindigde op het Centre Court van Wimbledon. Hij boekte acht achtereenvolgende zeges op de ATP-tour, terwijl hij tot vier weken geleden nog nooit een wedstrijd op het hoogste niveau had gewonnen. Maar tegen Djokovic voelde hij dat tennissen ook een uitputtingsslag is.

Van Rijthoven deed de tenniswereld versteld staan met zijn vernietigende service. In zijn eerste drie partijen won hij liefst 90 procent van zijn punten op zijn eerste service. Dat deed geen enkele speler hem na. Maar in Djokovic trof Van Rijthoven de beste retourneerder van de tour. Fascinerend was het om te zien hoe de Serviër de kanonslagen van Van Rijthoven wist terug te brengen.

In de eerste set liet de service Van Rijthoven juist in de steek. Hij sloeg slechts 54 procent van zijn eerste opslagen in, waardoor hij te weinig ‘gratis’ punten kon pakken. Djokovic profiteerde dankbaar en trok de eerste set naar zich toe. ‘Het zal heel lastig worden hem te verslaan, omdat hij weinig zwakke punten heeft. Maar ik ga elke wedstrijd in alsof ik de betere speler ben’, had Van Rijthoven vooraf gezegd.

In de tweede set liet Van Rijthoven zien dat zijn plafond hoog ligt, maar ondervond hij ook hoe het is om vier sets tegen Djokovic te spelen. Van Rijthoven speelde pas één keer eerder vier sets, in de tweede ronde tegen Opelka.

Na de verloren set toonde Djokovic waarom hij beter is dan de andere vijf top-30 spelers die Van Rijthoven de afgelopen weken versloeg. De Serviër verhoogde het tempo en liep in de derde en vierde set snel weg. Alsof hij wilde zeggen: ik laat me geen twee sets verrassen. De tank van Van Rijthoven was toen al een heel eind leeg.

Na twee uur en 38 minuten tennissen besliste Djokovic de wedstrijd. Onder een daverend applaus verliet Van Rijthoven het Centre Court. Zijn droomreis zat erop.