Droomtransfer van Ludovit Reis wordt werkelijkheid: in het spoor van Frenkie naar Barça

Hans Nijland, scheidend directeur van FC Groningen, besluit vrijdagmiddag maar meteen met de deur in huis te vallen als hij in een van de businessruimtes van het Hitachi Capital Mobility stadion de trits cameraploegen tegenover zich ziet. ‘Ik weet dat het zeer ongebruikelijk is om de pers bijeen te roepen als een speler vertrekt, maar dit is zo bijzonder dat we als club graag een uitzondering maken.’

Een dag eerder is bekend geworden dat Ludovit Reis de overstap maakt van Groningen naar Barcelona. De 18-jarige middenvelder, die de afgelopen twee seizoenen vijftig wedstrijden voor Groningen speelde, tekende een contract voor drie jaar met een optie voor nog eens twee jaar bij de landskampioen van Spanje. Nijland: ‘Dat maakt ons hartstikke trots.’

De club van Lionel Messi, Luis Suárez en de onlangs aangetrokken Frenkie de Jong betaalt 3,25 miljoen euro voor de jeugdinternational. Naar verluidt kan het bedrag door bonussen oplopen tot 7,5 miljoen. Bovendien hebben de Spanjaarden een gelimiteerde afkoopsom van 100 miljoen in het contract laten opnemen. Elke club die hem in de toekomst van Barcelona wil overnemen, zal diep in de buidel moeten tasten. ‘Ik ben niet iemand die naar cijfers kijkt, maar natuurlijk doet het wel iets met je’, zegt Reis over het prijskaartje dat vanaf nu om zijn nek hangt.

Jongensdroom

Hij lijkt nog een beetje beduusd te zijn van wat hem allemaal is overkomen als hij naast Nijland plaatsneemt achter de tafel. ‘Het is een grote stap...’, begint Reis zijn zin, waarna hij stilvalt. ‘Ik kom even niet uit mijn woorden. Het is gewoon een jongensdroom die is uitgekomen.’

Reis is de 21ste Nederlander in dienst van Barcelona (jeugdspelers niet meegerekend) en zonder twijfel de minst bekende. Het afgelopen seizoen was zijn eerste volledige seizoen in het eerste elftal van Groningen. De verdedigende middenvelder had net een basisplek veroverd, toen hij in september tijdens een wedstrijd van Oranje onder 19 jaar in het oog sprong bij de scouts van Barcelona. ‘In het begin zei mijn vader: eerst zien, dan geloven. Maar toen de clubs gingen praten, werd het steeds concreter.’

Reis kwam op zijn 15de in de jeugdopleiding van Groningen terecht, al ging dat niet zonder slag of stoot. De middenvelder, wiens ouders kort voor zijn geboorte vanuit Slowakije naar Nederland waren verhuisd, groeide op in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep en voetbalde bij Hoofddorp. De jeugdscout van Groningen was zo gecharmeerd van de middenvelder dat hij de hoofdscout inseinde zelf eens te gaan kijken.

Maar precies op het moment dat de hoofdscout kwam kijken, speelde Reis zijn slechtste wedstrijd van het seizoen: hij was de nacht ervoor laat thuisgekomen van een werkweek met school en deed bijna alles fout wat hij fout kon doen. De jeugdscout liet het er niet bij zitten en overtuigde de hoofdscout nogmaals te gaan kijken. Niet zonder resultaat.

Moeizaam

Het begin bij Groningen was moeizaam, maar al vrij snel daarna kreeg de aanhoudende jeugdscout zijn gelijk. De kleine middenvelder viel ondanks zijn beperkte fysieke gestel op door zijn gedreven spel. Hij joeg op elke bal en was niet bang om een duel aan te gaan. In het seizoen 2017-2018 haalde toenmalig trainer Ernest Faber hem als eerstejaars A-junior vervroegd bij de selectie. Vooral afgelopen seizoen maakte het talent indruk bij de nummer acht van de eredivisie.

Reis is evenals Frenkie de Jong een verdedigende middenvelder, maar verder gaan de vergelijkingen tussen de toekomstig ploeggenoten mank. Liever kijkt hij naar zijn voorbeeld N’Golo Kanté, de Franse balafpakker van Chelsea. ‘Mijn kwaliteiten liggen bij het afjagen en drukzetten. In balbezit moet ik nog veel beter worden, maar dat kan ik bij Barcelona wel leren, denk ik.’

Tijdens de voorbereiding sluit hij aan bij de selectie van het eerste elftal, waarna hij de meeste minuten tijdens de competitie naar alle waarschijnlijkheid zal maken bij het tweede team van Barcelona, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje. ‘De club heeft er vertrouwen in dat ik het eerste ga halen. Het is nu aan mij om het te laten zien.’

De afgelopen week verbleef hij al twee dagen in Barcelona om zijn contract te ondertekenen. Hij schudde de hand van onder meer doelman Jasper Cillessen en middenvelder Sergio Busquets. ‘Ik heb al hun Champions Leaguewedstrijden dit seizoen zitten kijken en nu stond ik ineens tegenover ze. Toen dacht ik wel even: wauw.’

Messi zelf sprak hij nog niet, al zag hij wel een flits van hem. De Argentijn kwam de parkeerplek oprijden en keek Reis naar eigen zeggen snel even aan. ‘Ik kan niet wachten om te voetballen met de beste spelers ter wereld en heel veel van ze te leren.’