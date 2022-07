Droomstart Van Nistelrooij en Til: PSV zadelt Ajax meteen met huiswerk op

Namens PSV vechten Erick Gutierrez (l) en Xavi Simons (nr. 7) een verbeten strijd uit met de Ajacieden Edson Álvarez en Mohammed Kudus (r). Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het loopt al tegen elf uur als Ruud van Nistelrooij en Guus Til zaterdagavond bij de spelersbus van PSV op het parkeerdek van de Johan Cruijff Arena arriveren. Met moeite propt Til een bal in zijn rugzak, gekregen als herinnering aan zijn drie doelpunten in de door PSV met 5-3 gewonnen spektakelstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Vaderlijk legt de op het hoogste niveau debuterende coach Van Nistelrooij een hand in de nek van schaduwspits Til, fluistert hem nog iets toe.

‘The circle of life,’ noemt Van Nistelrooij dat een beetje spottend. In zijn vorige leven als topspits kreeg Van Nistelrooij zelf de complimenten van coaches als Ferguson, Capello, Advocaat en Robson na een hattrick. Die laatste gaf er nog een knuffel bij. Het warme van Robson is wat Van Nistelrooij het meest aansprak van alle coaches waar hij onder speelde. De egocentrische, maniakale spits die hij was, ligt verder van zijn karakter dan de empathische coach.

Die kant was ook zichtbaar toen de PSV-spelers na het ontvangen van de Johan Cruijff Schaal naar het uitvak renden. Van Nistelrooij bleef in de middencirkel praten en foto’s maken met een stel enthousiaste kinderen met een beperking.

‘Echt genoten’

‘Een droomstart,’ sprak de 46-jarige Brabander. Druk had hij niet gevoeld. ‘Omdat ik veel vertrouwen heb in de spelersgroep. Ik heb genoten, echt genoten. Van de wedstrijdvoorbereiding, de bespreking, het coachen langs de lijn. Het team had alles voor elkaar over. Daar ben ik het meest trots op.’

Dat mocht hij ook zijn. Ajax dreigde in eigen huis PSV te overlopen, zeker nadat de beweeglijke oud-PSV’er Bergwijn na een kwartier de bal fraai in de bovenhoek krulde. Ajax oogde in het eerste half uur zoveel dynamischer, sneller, zelfverzekerder en domweg getalenteerder dan PSV. Logisch gezien het verschil in begroting, in ervaring ook, al was PSV iets verder in de voorbereiding vanwege de naderende voorronde Champions League tegen AS Monaco. Maar Van Nistelrooij miste achterin Ramalho (die wel inviel) en Mauro, en voorin de aalvlugge Madueke, smaakmaker van de vorige editie.

Hoe moest de jonge rechtsback Hoever recordaankoop Bergwijn stoppen, met ook nog Wijndal die er overheen kwam? Wat kon linksback Max, vooral offensief goed, tegen Braziliaans international Antony? Hoe moest het wat statische, centrale blok Obispo, Teze, Sangaré en Veerman iets doen tegen de balvaste spits Tadic, en de dynamische Taylor en oliemannetje Berghuis daarachter?

Toch kwam PSV terug in de wedstrijd door hard te drukken op de blauwe plekken van de tegenstrever, zoals vooraf bedacht door de coachstaf. De door Arsenal begeerde aanvaller Gakpo, slimmer en sterker dan Ajax-rechtsback Rensch, begon te strooien met voorzetten waar Til raad mee wist, mede doordat spits De Jong naar de eerste paal trok en zo de meest kopsterke Ajax-verdediger Timber weglokte. Tweemaal kassa voor Til met het hoofd, ook door slecht uitkomen van Ajax-doelman Gorter bij het tweede doelpunt.

Opgefokte treffen

Die treffer, kort voor rust, was een opdoffer voor Ajax dat geluk had dat Alvarez in het opgefokte treffen geen rood kreeg voor een elleboog in de nek van Til. Van Nistelrooij wees in de rust zijn ploeg erop dat ze minder slordig aan de bal moesten zijn en bracht na een uur Saibari voor de wat bleue Bakayako. Beide aanvallers speelden vorig seizoen onder Van Nistelrooij bij Jong PSV. Een meesterzet, want de vrij onbekende 21-jarige Marokkaan Saibari was een plaag op rechts. Veerman ging zich wat meer met de opbouw bemoeien.

Ruud van Nistelrooij met voor hem zijn eerste prijs als hoofdtrainer van PSV: de Johan Cruijff Schaal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zo trok PSV het spel na de eerste Ajax-storm na rust, leidend tot de gelijkmaker van Antony na een prachtaanval, meer naar zich toe. Obispo zocht het geluk met een draaiend afstandsschot dat slecht werd verwerkt door Gorter, Gakpo profiteerde. Ongetwijfeld zal oud-spits Van Nistelrooij erop gewezen hebben: een jonge keeper die een fout maakt, moet je onder vuur nemen. Saibari leidde met een knappe run direct daarna de derde van Til, een gekraakt schot, in.

Het was niet klaar. Ajax-coach Schreuder bracht een dosis verse kwaliteit; Kudus, Klaassen en Brobbey. Die eerste nam een hoge bal aan op zijn knie en trapte hem dropkick buitenkant voet in de verre benedenhoek voor 3-4. Een wonderschoon doelpunt, maar van waarde ontdaan doordat de luid toegejuichte nieuwkomer Bassey na een wat al te enthousiast ingezette tackle rood kreeg. PSV-invaller Simons tekende in blessuretijd kundig voor de eindstand na een een-twee met Veerman en handig omspelen van de arme Gorter.

Van Nistelrooij, in het zwart gekleed op een lichtblauwe polo na, volgde de ‘bizarre wedstrijd’ staand, meestal net buiten zijn coachvak. Zijn handen probeerde hij in zijn broekzakken te houden, maar ze kwamen er doorlopend uit om te wijzen of ze aan zijn mond te zetten.

Huiswerk voor Ajax

Hij zag PSV niet alleen de eerste prijs pakken, maar ook ‘veel vertrouwen’ naar Monaco meenemen, voor de heenwedstrijd dinsdag. Ajax werd met huiswerk opgezadeld. ‘Vijf tegendoelpunten kan niet,’ stelde Schreuder, maar hij weigerde schuldigen aan te wijzen en zal ook niet om een nieuwe doelman vragen.

Van Nistelrooij was daar dan weer harder in. De tweede treffer was de schuld van Sangaré, de derde van nieuwe doelman Benítez. Met pretoogjes haalde hij vervolgens terug hoe Benítez al na een halve minuut Tadic achter zijn standbeen uitkapte. ‘Dan denk je als ploeg: wij voelen ons goed vandaag. Uitstekend debuut van hem.’

Ook van hemzelf. De oud-goalgetter, die zelf tweemaal voor een hattrick tekende in de Arena, loopt weer 1 op 1; één wedstrijd op het hoogste niveau, één prijs. In zijn volle baard verscheen een glimlach. ‘Ik mag niet klagen, nee.’