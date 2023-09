Droomscenario US Open in prullenmand: Djokovic treft niet Alcaraz, maar ijzersterke Medvedev in de finale

Novak Djokovic Beeld AP

Beteuterd zocht het publiek de uitgangen van het Arthur Ashe Stadium, nadat Daniil Medvedev zijn vierde matchpoint had benut. De hoop op een miraculeuze ontsnapping van de populaire Alcaraz had het volume onder het gesloten dak kort daarvoor nog opgekrikt, maar na de laatste smash van de Rus viel de tennistempel stil. Geen Djokovic tegen Alcaraz dus. Medvedev had de New Yorkers een droomfinale door de neus geboord.

Djokovic en Alcaraz maakten tennisliefhebbers dit jaar lekker met enkele zinderende partijen: een memorabele vijfsetter op Wimbledon (winst Alcaraz) en later een uitputtingsslag in het snikhete Cincinnati (winst Djokovic). Dat de carrières van de 36-jarige Djokovic en de jonge kroonprins Alcaraz nog even overlappen, bleek een geschenk voor de sport.

Indrukwekkend

De teleurstelling van het Amerikaanse publiek over het mislopen van een nieuw duel tussen de twee was dus begrijpelijk, maar het maakte de overwinning van Medvedev er niet minder indrukwekkend op.

Om een kans te maken tegen Alcaraz zou hij perfect tennis moeten spelen, zei hij in de aanloop naar de partij. ‘Een elf op de schaal van tien’, moest het worden. Na de vier sets tegen de Spanjaard moest hij constateren dan het nog beter was geweest. ‘Een twaalf.’

Vooral in de tweede set (6-1), waarin hij maar twee punten op zijn opslag verloor, was Medvedev bijna foutloos geweest. Ook was hij ijzersterk begonnen: de gewonnen tiebreak in de eerste set was een flinke zet in de rug tegen Alcaraz, die ook in mindere doen de toeschouwers zo nu en dan betoverde. Bij zijn winners jutte ook Medvedev het publiek op, alsof hij wilde zeggen: en ik dan?

De comeback van Alcaraz, die nog wel de derde set won, kwam nooit van de grond. Voor de New Yorkers was het een vreemde gewaarwording: een jaar geleden hadden ze gezien hoe de Spanjaard zich naar de titel vocht in een reeks marathonpartijen. In totaal stond hij toen bijna 24 uur op de baan.

Het moet ook Djokovic hebben verbaasd dat hij zondag niet tegenover zijn rivaal uit Murcia staat. De Serviёr ging de partij tussen Alcaraz en Medvedev eens op zijn gemak bekijken, zei hij nadat hij eerder had afgerekend met de Amerikaanse Ben Shelton. ‘De voeten omhoog’, zei Djokovic, maar ook hij moet door de surprise van Medvedev naar het puntje van zijn stoel zijn geschoven.

Daniil Medvedev na zijn winst in de halve finale. Beeld REUTERS

Overwinningsgebaar

In zijn eigen partij tegen Shelton had hij het alleen in de derde set even moeilijk gehad. Hij werkte een setpunt weg en won vervolgens de tiebreak. Dat Djokovic daarna het overwinningsgebaar van Shelton kopieerde, het ophangen van een denkbeeldige telefoon, werd hem niet door iedereen in dank afgenomen.

Zondag kan de 23-voudige grandslamwinnaar voor de vierde keer de US Open winnen. De finale tegen Medvedev is een herhaling van die uit 2021, toen de Rus hem in drie sets de baas was. Djokovic barstte toen in huilen uit, naar eigen zeggen omdat de steun van het publiek, waar hij zo lang tevergeefs naar had gehunkerd, hem ‘in zijn ziel’ had geraakt.

Een jaar geleden moest Djokovic verstek laten gaan omdat hij zich niet wilde laten inenten tegen corona en daarom de VS niet binnenkwam. Bij zijn terugkeer werd hij warm onthaald door het Amerikaanse publiek, voor wie hij na zijn gewonnen kwartfinale spontaan een nummer van rapformatie Beastie Boys inzette.

Shelton, bezig aan zijn eerste volledige jaar op de ATP-tour, had nog nooit tegen Djokovic gespeeld. De Amerikaan wist daardoor niet wat hij kon verwachten en toonde vooraf geen vrees. ‘Zenuwachtig?’ werd hem in de catacomben gevraagd? ‘Nee, hoor’, zei Shelton met een koptelefoon over zijn capuchon.

Maar de flair en agressie van de man uit Florida grensde tegen Djokovic zo nu en dan aan het onbesuisde. Shelton is volgens zijn vader en coach Bryan bezig aan een leerjaar. Djokovic bleek een strenge docent, maar bracht waardevol lesmateriaal mee.

Naarmate de partij vorderde, groeide het patriottisme bij het publiek in het Arthur Ashe Stadium, maar aanvankelijk stonden de toeschouwers hoorbaar voor een dilemma: natuurlijk hoopte het op succes voor de charismatische Shelton, maar anderzijds lonkte een mogelijke droomfinale tussen Djokovic en Alcaraz. Maar het werd dus Medvedev.

De flair en agressie van Ben Shelton grensde tegen Djokovic zo nu en dan aan het onbesuisde. Beeld AFP

Record Margaret Court

Wint Djokovic dit keer van de Russische nummer drie van de wereld, dan schrijft hij opnieuw geschiedenis. Bij de mannen heeft hij al de meeste grandslams achter zijn naam staan, maar met een vierde US Open-titel komt hij op gelijke hoogte met de Australische Margaret Court. Die speelde in de jaren zestig en zeventig 24 grandslamtitels bij elkaar. ‘Op mijn leeftijd kan elke grandslam de laatste zijn’, zei Djokovic na het bereiken van de finale. ‘Ik waardeer dit nu meer dan tien jaar geleden.’