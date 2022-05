Droomhuwelijk tussen Haaland en Manchester City kent één punt van twijfel

De Noor Erling Haaland (rode shirt) controleert de bal in duel met Oranje-verdediger Stefan de Vrij. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Haaland had de topclubs voor het uitkiezen. Door een clausule in zijn contract moest de Noor 60 miljoen euro kosten. Een relatief koopje, aangezien Haalands marktwaarde op minimaal 150 miljoen euro wordt ingeschat, zijn contract bij Borussia Dortmund nog tot 2024 doorliep en hij in juli pas 22 jaar wordt.

Kortom, Haaland had overal kunnen spelen volgend seizoen en qua salaris kunnen vragen wat hij wilde. Maar dat de keuze op Manchester City is gevallen, lijkt niet alleen kwestie van het meeste geld en de kortste route naar hoofdprijzen. In de eerste drie jaar van Haalands leven speelde zijn vader Alf-Inge ook bij Manchester City, toen nog een bescheiden rechterrijtjesploeg in Engeland.

Droomhuwelijk

Op het eerste oog lijkt de keuze van Haaland voor Manchester City niet meer dan logisch. Het grootste spitsentalent van dit decennium kiest voor de aanvallend productiefste ploeg van het moment. Van de clubs uit 'de grote vijf’ competities – Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A en Ligue 1 – scoorde Manchester City met afstand het meest: 145 doelpunten. Alleen Bayern München en Liverpool komen nog enigszins in de buurt van dat aantal.

En scoren is voor Haaland niets nieuws. In tweeënhalf seizoen tijd bij Dortmund maakte de Noor in 88 duels 85 doelpunten. Om dat aantal van enige context te voorzien: Phil Foden (45 doelpunten, Manchester City), Vinicius Júnior (32, Real Madrid), Bukayo Saka (23, Arsenal) en Arnaud Kalimuendo (20, Lens) zijn de enige andere spelers van 21 jaar of jonger die tot minimaal twintig treffers kwamen voor een club in een topcompetie.

Haaland heeft dus een voorsprong van veertig treffers op de een-na-productiefste jongeling. En dan te bedenken dat hij bij vorige clubs Red Bull Salzburg en FK Molde ook nog eens 49 doelpunten maakte.

Dit seizoen heeft Haaland ook nog eens leren delen. In 23 competitieduels was hij goed voor 7 assists. In zijn 93 duels vóór zijn komst naar Dortmund liet hij slechts 13 assists noteren. Dit seizoen is hij dus tweeënhalf zo vaak beslissend als passer als voorheen.

Twijfelpunt

Toch is er een punt van twijfel dat Haaland bij Manchester City zal moeten wegnemen. Want wie Manchester City of Guardiola zegt, denkt al snel aan ‘tiki-taka’. Het voetbal van het eindeloze balbezit, de eeuwige rondo. Waar het in de ploeg houden van de bal tot kunstvorm is verworden. Met gemiddeld 68 procent balbezit per wedstrijd heeft geen club in Europa meer de bal dan Manchester City.

Waar Manchester City de ultieme ‘brei-ploeg’ is, is Haaland juist de meester van de omschakeling. Geen speler is zo effectief op de counter als de Noor. Dit seizoen was Haaland goed voor 27 doelpunten of assists uit ‘open spel’ - dus exclusief penalty's, vrije trappen en corners. Liefst 22 van die 27 doelpunten kwamen tot stand in aanvallen met minder dan vijf passes.

In Engeland mag Haaland bewijzen dat hij een even betrouwbare doelpuntenmachine is wanneer zijn ploeg niet op de snelle counter loert, maar juist geduldig positiespel hanteert.