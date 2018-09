Droomgoal redt Liverpool op valreep tegen Chelsea

Virgil van Dijk (Liverpool) en Eden Hazard (Chelsea). Foto AFP

Er waren nog twee minuten te gaan op Stamford Bridge en Liverpool keek tegen de eerste competitienederlaag van het seizoen aan. De bal lag aan de voeten van Daniel Sturridge, net in het veld gekomen. Hij keek naar het Chelsea-doel, 27 meter verderop, schuin voor hem ter rechterzijde, en zag ’s werelds duurste doelman, Kepa Arrizabalaga, een paar meter voor zijn doel staan. De linkspoot rekende en schoot. Met een vaart van 84 kilometer per uur vloog de bal, over de Bask, in de rechter bovenhoek. De 1-1 zou even later de eindstand zijn.

Het doelpunt van 29-jarige international was zaterdagavond een gedenkwaardige climax van een hard day’s night voor beide topploegen. De blauwen uit Londen en de roden uit de Merseyside leveren al jaren heroïsche gevechten in de diverse nationale en internationale competities.

Afgelopen woensdag nog speelden ze voor de Carabao Cup op Anfield Road, waar Eden Hazard kort voor tijd de beslissende 1-2 maakte met een Diego Maradona-achtige dribbel.

De twee aanvallers speelden nu weer de hoofdrol. Hazard is de beste speler in de Engelse competitie. Hij dribbelt, passt en verdedigt mee, iets dat een prima donna als Neymar onlangs weigerde te doen tegen Liverpool. En hij scoort makkelijk.

Kleine Belg

In de 25ste minuut kreeg Hazard, na een tiki-tika-combinatie, een dieptepass van Mateo Kovacic die hij achter Alisson Becker schoof. De Liverpool-verdedigers, die wederom een hechte defensie vormden, keken elkaar ontsteld aan. Hoe was het mogelijk dat die kleine Belg het toch weer had geflikt?

De treffer was tegen de verhoudingen in. Liverpools Mo Salah, uit vorm, had al twee goede schietkansen gemist. Chelsea ontworstelde zich soms knap aan de druk van de bezoekers. Kort voor Hazards treffer had David Luiz zijn landgenoot Willian met een sublieme pass alleen voor de keeper gezet. Becker redde knap.

Salah leek tien minuten voor rust eindelijk te scoren, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Tony Rudiger. Onverbiddelijk en Engels was het tempo in deze kwalitatief hoogstaande wedstrijd.

In de tweede helft joeg Liverpool verder op de gelijkmaker. Xherdan Shaqiri, in het veld gekomen voor Salah, miste een intikker en Luiz haalde een kopbal van Firmino van de lijn. Aan de andere kant miste Hazard alleen voor de doelman, nadat Virgil van Dijk en de zijnen waren verrast door een razendsnel genomen vrije trap van N’Golo Kante.

Droomdoelpunt

Langs de lijn keken de managers Jürgen Klopp en Maurizo Sarri, beiden in trainingspak, gespannen toe. De bewering van de Chelsea-manager dat Liverpool veel verder is dan zijn ploeg leek te berusten op valse bescheidenheid.

Er was iets bijzonders nodig voor de gasten, die al 28 jaar wachten op een landkampioenschap en volgende week regerend kampioen Manchester City ontvangen. Dat bijzondere zou uiteindelijk komen van een voormalige Chelsea-speler.

Met zijn droomdoelpunt stapte Sturridge, oprichter en eigenaar van het amusementsbedrijf Sturr Class Entertainment, uit de schaduw van het gouden aanvalstrio Mane-Salah-Firmino. De stad van The Beatles heeft weer een Fab Four.