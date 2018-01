Droomdebuut voor Virgil van Dijk met winnende goal in stadsderby

Hij heeft pas één wedstrijd gespeeld en de Liverpoolfans hebben al een liedje over Virgil van Dijk gemaakt. 'As tense as you like/ then pops up / the head of Van Dijk.'



In de 84ste minuut van de derby tussen Liverpool en Everton had zijn zorgvuldig gecoiffeerde hoofd contact gemaakt met de bal uit een indraaiende hoekschop, waarna die achter de misgrijpende doelman verdween. Zo maakte de man die voor bijna 85 miljoen was gekocht als versterking van de achterhoede, zijn debuut als 'matchwinner' in de derde ronde van de FA Cup: 2-1. Hij maakte de goal ook nog voor 'The Kop', de tribune met de fanatiekste fans.



'Zo doen we het op de Merseyside', twitterde Dirk Kuyt, die ooit twee beslissende penalty's benutte in deze legendarische derby.



Op Nieuwjaarsdag had Liverpool-coach Jürgen Klopp nog twijfels geuit over de vraag of Van Dijk vrijdagavond al zijn debuut kon maken. 'We hebben geen haast', liet de Duitser weten. Maar de 26-jarige Bredanaar stond te popelen, na een verloren seizoenshelft bij Southampton. Deze club heeft door de jaren heen al vijf spelers zien vertrekken naar Liverpool en wilde een daad stellen door die club, die Van Dijk illegaal had benaderd, een lesje te leren. Een duur lesje: Liverpool betaalde nu 20 miljoen meer en verloor ondertussen kostbare punten door blunderende verdedigers.



