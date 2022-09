Droomdebuut voor Antony op Old Trafford: United verslaat koploper Arsenal met 3-1

Het debuut van Antony bij Manchester United gaat niet ongemerkt voorbij. De vroegere Ajacied scoort meteen tegen Arsenal. Beeld AP

Na een transfersoap waarin Ajax de prijs tot onwaarschijnlijke hoogten opdreef, stond de jongen uit een sloppenwijk van São Paulo te genieten in het Theater of Dreams. Eindelijk had hij zijn bestemming gevonden: een topclub in ’s wereld beste competitie. Herenigd bovendien met zijn leermeester die nut en effectiviteit aan de Braziliaanse speelsheid had toegevoegd. Een leermeester die hem meteen in het diepe besloot te gooien, in een kolkend Old Trafford tegen een ploeg die na vijf wedstrijden nog geen punt had verspeeld.

Zijn eerste bal was een zwakke voorzet, maar hij liet zich niet van de wijs brengen. Aan zelfvertrouwen heeft het de 22-jarige millennial nooit ontbeerd. Hij gaf hakjes en daagde verdedigers uit. Na ruim een half uur spelen verscheen hij vrij voor de doelman en met zijn linkerbeen schoot hij de bal kalmpjes in het net. Het was mede te danken aan arbiter Paul Tierney, die in de voorafgaande aanval knap voordeel had gegeven. Een lichtpuntje in een weekeinde waarin de Engelse VAR nieuwe diepten had bereikt.

Ook in deze wedstrijd speelde de videoscheidsrechter een rol, maar anders dan een dag eerder bij Chelsea - West Ham was het geen belachelijke interventie. In de twaalfde minuut waren de Londenaren op voorsprong gekomen door een doelpunt van een andere Braziliaan, Gabriel Martinelli. In de opbouw bleek spelverdeler Martin Odegaard echter een lichte overtreding op Christian Eriksen te hebben begaan. Dat Tierney het niet had gezien was geen overduidelijke fout, maar toch kreeg hij het advies van hogerhand het doelpunt af te keuren.

Creatief voetbal

Een mazzeltje voor United, want het waren de bezoekers die de klassieker domineerden. Het opgebloeide Arsenal van Mikel Arteta speelt creatief voetbal zoals Ten Hag het waarschijnlijk graag zou zien van zijn eigen spelers. Na een uur spelen, kort nadat Ronaldo in het veld was gekomen voor Antony, kwam de verdiende gelijkmaker, gescoord door Bukayo Saka, de jonge sterspeler aan wie Tyrell Malacia zijn handen vol had. Arsenal ging op jacht naar de tweede goal, maar in plaats daarvan stond het binnen twee minuten weer op achterstand.

Met twee middenvelders die splijtende passes kunnen geven aan een handvol snelle aanvallers is United boven alles een counterploeg. De Arsenal-fans vierden nog feest toen Bruno Fernandes met een prachtige pass Marcus Rashford de diepte instuurde. Met ogenschijnlijk gemak schoot de spits en filantroop de bal achter Aaron Ramsdale. Voor Arsenal was het een dreun, een herhaling van de vorige wedstrijden op Old Trafford: beter spelen en toch verliezen. Een kwartier voor tijd deelde Rashford de genadeklap uit door de 3-1 te scoren.