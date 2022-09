Droomavond voor ijzersterk Feyenoord, dat Sturm Graz met 6-0 verplettert

Santiago Giménez kopt na een voorzet van Patrik Wålemark de 5-0 binnen. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Er was soms wat geluk bij de afronding nodig, donderdagavond ­tegen Sturm Graz, dat met 6-0 naar huis werd gestuurd, maar wat overheerste was toch het gemak waarmee Feyenoord zich via de flanken een weg naar het doel van de ­Oostenrijkse subtopper combineerde.

De flanken ja, waarop eerder dit ­seizoen veel kritiek was, want wie coach Arne Slot er ook neerzette van het kwartet Dilrosun, Wålemark, Idrissi en Jahanbakhsh, ze konden geen van ­allen de vertrokken Sinisterra en, in mindere mate, Nelson, doen vergeten. Er werd daarom nóg een buitenspeler gehaald, Paixão.

Maar zie, tegen Sturm Graz stonden ineens Oussama Idrissi en Alireza ­Jahanbakhsh op als onbetwiste uitblinkers. Voor rust al vond Jahanbakhsh tweemaal het net, met enige hulp van de ongelukkige Sturm-defensie. Idrissi bereidde tussendoor twee treffers voor met functionele hakballetjes. Erna dachten Idrissi en Jahanbakhsh gezamenlijk voor nog een treffer te tekenen, maar die werd afgekeurd. Alsnog viel de vijfde via Giménez op aangeven van Wålemark, en de zesde, een van richting veranderd schot van Idrissi. Het echec tegen Lazio van een week eerder (4-2 verlies) werd zo voor een groot deel weggepoetst.

Het is bijna voer voor psychologen, de prestaties van de buitenspelers. ­Jahanbakhsh werd in de zomer van 2021 gehaald als grote aankoop met hoofdletters uit de Premier League, maar was zo’n beetje de enige nieuwkomer die vorig seizoen totaal niet uit de verf kwam bij Feyenoord, dat oprukte naar de Conference League-finale. Het was bijna meelijwekkend, zo ­weinig lukte er bij de Iraniër, zodanig slonk het zelfvertrouwen van de eredivisietopscorer van het seizoen 2017-2018. Steeds minder werd er een ­beroep op hem gedaan, op zeker moment was hij zelfs derde keus. Het was een voortzetting van zijn moeizame seizoenen bij Brighton, nadat hij bij AZ nog had geglorieerd als aangever én goalgetter.

Ook Idrissi was een schier onhoudbare, veelzijdige, brutale buitenspeler bij AZ, maar verschrompelde daarna eveneens in een topcompetitie, bij het Spaanse Sevilla. Terug in de Nederlandse schoot, op huurbasis bij eerst Ajax en sinds deze zomer Feyenoord, ging het bepaald niet beter. De straatvoetballer uit Bergen op Zoom durfde bij invalbeurten nauwelijks zijn man op te zoeken, en zelfs zonder enig risico gespeelde breedteballen gingen soms fout.

Zag ze ineens swingen. Jahanbakhsh nam na rust, met zijn twee doelpunten op zak, een cross-pass hangend in de lucht achter zijn standbeen aan, alsof hij plots was geïnjecteerd met het zelfvertrouwen en de intuïtie van Antony. Idrissi bleef maar tegenstanders opzoeken en achtervolgen alsof ze iets van hem gestolen hadden. Hij dribbelde weer in karakteristieke stijl, de schouders hoog opgetrokken op zoek naar avontuur. Maar ook naar assists en goals zoals Slot hem eerder bij AZ had geleerd.

De 3-0 was het onbetwiste hoogtepunt van de avond. Alle veldspelers van Feyenoord raakten de bal, schitterend was de eindfase met Javairô Dilrosun, een openbaring als aanvallende middenvelder, die opende op Idrissi. Diens aanname was die van de ware technicus, zonder te kijken lag de bal gehoorzaam aan zijn voet, daarna een dribbel naar binnen en een hakje op linksback Marcos López, die de bal terugtrok op spits Danilo, die bekwaam afrondde.

Het zijn aanvallen die op het trainingsveld worden uitgevoerd zonder tegenstanders en dan nóg vaak niet zo mooi lukken. Het is een treffer waarin Slots hand goed zichtbaar is. Dergelijke aanvallen waren ook bij vorige clubs AZ en Cambuur zijn handelsmerk.

De 1-0 was een variatie op dat thema. Orkun Kökcü nam een vrije trap slim binnendoor op Jahanbakhsh, die niet voorgaf maar, al dan niet bewust, Sturm-doelman Siebenhandl in de korte hoek verraste.

Sturm kreeg vlot daarop nog een tik, want de jonge Nederlandse spits ­Eme­gha, voorheen van Sparta, viel pijnlijk op zijn schouder en moest per brancard van het veld. Emegha was nog matchwinner in de eerste poulewedstrijd voor Sturm Graz tegen FC Midtjylland. Feyenoord stoomde door, centrumverdediger Hancko kwam op over links, en werd, eveneens middels een hakje, bediend door Idrissi en scoorde. Aan de tweede van Jahanbakhsh, een van richting veranderd schot, kleefde mazzel die hem toekwam na de vele pechmomenten eerder in een Feyenoordshirt.

Met 4-0 op zak kon Feyenoord al een helft lang heerlijk toeleven naar de topper van zondag tegen PSV. Slot wisselde vlot zijn halve ploeg. In de 63ste minuut klaterde dan eindelijk het applaus in het, vanwege een straf van de Uefa voor slechts driekwart gevulde Feyenoordstadion van de tribunes, bij een wissel van Jahanbakhsh. Idrissi pakte daarna dus nog een doelpunt mee, zijn tweede pas in ruim twee jaar.