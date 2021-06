Dromenjager Depay streeft ernaar steeds beter te gaan spelen, ‘ik voel dat ik groei’

Memphis Depay wordt vastgehouden door Visar Musliu van Noord-Macedonië. Oranje won met 3-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Elisa Hendrik Bakhuys is de volgende illustere naam die door Memphis Depay is achterhaald qua aantal doelpunten voor het Nederlands elftal. 28 hebben ze er gemaakt, de kopspecialist uit de jaren dertig van de vorige eeuw en de 27-jarige alleskunner van nu. Depay tekende gisteravond de 1-0 aan tegen Noord-Macedonië na een vlot uitgevoerde combinatie met Donyell Malen, maatje Georginio Wijnaldum volgde later met twee treffers waar Depay veel voorwerk voor verrichtte. Zo werd het 3-0 waar 6-2 ook had gekund trouwens.

Voor Depay was het feitelijk zijn eerste overtuigende optreden na twee stroevere wedstrijden tegen Oekraïne en Oostenrijk. ‘Ik streef ernaar steeds beter te spelen, voel dat ik groei in het toernooi,’ stelde de spits na afloop.

Bakhuys, beter bekend met zijn roepnaam Beb ervoor, besloot zijn carrière in 1946 bij FC Metz. Depay vertrekt juist uit Frankrijk na vier jaar bij Olympique Lyon waar hij zijn bij Manchester United vastgelopen carrière nieuw leven inblies. Hij verhuist naar Barcelona zo werd eergisteren definitief bekend.

Toewijding

Het zijn de dagen van Depay, ook door de documentaire Met beide benen die zondagavond op prime time op NPO1 te zien was. Depay gaf een openhartig inkijkje in het leven van een moderne profvoetballer, al is Memphis behoorlijk extravaganter dan de gemiddelde prof. Het is een rijk leven in letterlijke zin waarbij een persoonlijk assistent moet inschatten of alle koffers in de Rolls-Royce passen. Het biedt ook een schets van de vele mensen die zich met hem willen bemoeien, vleugjes van zijn pittige jeugd in een gebroken gezin, zijn eigenzinnigheid, onnavolgbaarheid, maar zeker ook van zijn toewijding om in recordtijd fit te worden na een zware knieblessure en het EK te halen.

Depay heeft altijd groots gedroomd, ‘Dreamchaser’ staat er sinds zijn tienerjaren op zijn brede borstkas geschreven. Hij moet nu de dromen van een heel volk waarmaken. In aanvallende zin is hij de enige die van wereldtopniveau kan zijn, die het vertrouwen geniet van een absolute topclub. Zeker in combinatie met aanvallende middenvelder Georginio Wijnaldum is hij, mits op dreef, een gevaar voor elke defensie.

Teveel balverlies leed hij in de eerste twee duels, teveel wilde hij doen. Hij was gekoppeld aan de wat minder makkelijk bewegende Wout Weghorst, dat hielp niet mee, hoewel de lange spits hem uit alle macht probeerde te bedienen. Depay oogstte kritiek.

Creativiteit

Wijnaldum: ‘Misschien dat er minder dingen lukken. Hij neemt veel risico, dat maakt hem ook goed. Zaak is als team hem te blijven aanmoedigen en hem te helpen het beter te doen. Zijn kracht is zijn creativiteit. We moeten dat niet uit zijn spel halen.’

Tegen Noord-Macedonië werd Depay gekoppeld aan Donyell Malen, die zowat net zo beweeglijk is, maar dan met meer versnellingen in de diepte waar Depay graag in de bal komt. Met Ryan Gravenberch op het middenveld als extra ‘voeder’ gingen aanvallen door de vrij ver uit elkaar liggende Noord-Macedonische linies soms zo snel dat ze amper te beschrijven waren naderhand. Er zat dynamiek, snelheid, vernuft en creativiteit in. Slordigheid vaak ook in de eindfase waardoor het even duurde voordat de oranje leeuwen, de rode leeuwen hadden liggen.

Depay dook na afloop achter een tv-camera in een poging Nathan Aké te filmen. Er leek wat van hem afgevallen, maar dat was niet het recente nieuws over zijn clubtoekomst. ‘Ik had er alle vertrouwen in dat het rond zou komen. Ik ben met mijn hoofd altijd bij het EK geweest.’

Extra kwaliteiten

Zowel Wijnaldum als Depay reageerde enthousiast op de koppeling aan Malen. ‘Donyell is in de diepte enorm dreigend. Dat geeft mij en Memphis Depay meer ruimte. Het is goed als er spelers bijkomen die extra kwaliteiten meebrengen,’ stelde Wijnaldum.

Depay liet zich niet ontlokken met wie hij het liefst samenspeelt. ‘Die discussie zal wel losbarsten, maar ik laat ze lekker discussiëren.’

Het kan allemaal nog beter met Oranje, met hemzelf. Terwijl zijn statistieken almaar imposanter worden. Hij heeft al meer assists dan topscorer aller tijden Robin van Persie, 23 om 17. Van Persie maakte in totaal vijftig doelpunten, het is niet onhaalbaar voor de dromenjager uit Moordrecht. Maar die heeft zijn persoonlijke doelen even op het tweede plan gezet, bezweert hij. Hij wil vooral verder groeien als team. ‘We stralen vertrouwen uit. Misschien komt er nu een zwaar duel aan, maar het is toernooivoetbal en daarin is alles mogelijk.’