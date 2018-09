Dringend gezocht: geschikte bondscoach voor de wielerselecties

Michael Boogerd wordt het niet vanwege zijn dopingverleden. Wordt het Koos ­Moerenhout? Of verrast de KNWU met een vrouw? Drie maanden nadat de huidige bondcoach Thorwald Veneberg is gepromoveerd tot directeur van de nationale wielerunie is de vacature voor bondscoach van de mannen en vrouwen nog altijd niet opgevuld.

Koos Moerenhout in 2009 na het winnen van de Nederlandse Kampioenschappen wielrennen voor beroepsrenners in Limburg. Foto ANP

Veneberg sprak de afgelopen maanden met diverse kandidaten die de talentvolle lichting mannen en vrouwen zou kunnen aanvoeren. Vorig jaar wonnen Nederlandse renners drie van de vier seniorentitels (tweemaal tijdrit en wegwedstrijd voor de vrouwen). Alleen bij de wegwedstrijd voor mannen is het lang geleden dat een Nederlander won: Joop Zoetemelk werd in 1985 wereldkampioen.

Michiel Elijzen was de belangrijkste kandidaat van de bond. De huidige ploegleider van Veranda’s Willems-Crélan, waar de Belg Wout van Aert onder contract staat, zegde af omdat hij zich nog niet geschikt achtte voor het bondscoachschap. De 36-jarige Elijzen wil eerst meer ervaring krijgen in het coachen van wielrenners.

Bondscoach voor vrouwen en mannen

Een van de zaken waarover hij twijfelde was het feit dat hij geen vrouwelijke renners heeft gecoacht. De nieuwe coach zou naast de mannen en vrouwenploeg ook de vrouwen onder de 23 jaar onder zijn hoede krijgen.

Elijzen: ‘Ik snapte die combinatie niet helemaal. Ik heb nog nooit met vrouwen gewerkt. De functie van bondscoach is in mijn ogen te belangrijk om te zeggen: ach, ik probeer het gewoon. Ik denk dat het moeilijk wordt om iemand te vinden die en de mannen gaat trainen en helemaal wild is van vrouwenwielrennen.’

Michiel Elijzen, ploegleider bij Verandas Willems - Crelan. Foto Belga

Veneberg: ‘We hebben met meerdere mensen gesproken. Gedurende dat traject kwamen we er achter dat een match met de profielschets heel ingewikkeld ging worden. Wellicht moet er een aparte bondscoach voor de vrouwen en mannen komen. Dat zijn we nu aan het bekijken.’

Veneberg is zelf nog de bondscoach op de WK voor mannen en vrouwen dat over drie weken in het Oostenrijkse Innsbruck wordt gehouden. ‘Ik heb de complete voorbereiding gedaan, van de verkenningen tot de keuze voor het hotel. Ik wil het graag afmaken, ook vanwege het commitment met de sporters.’

Het bondscoachschap is een fulltime functie. De bondscoach begeleidt renners op EK’s, WK’s en de Olympische Spelen, onderhoudt contact met de renners en moet bekend moeten met data-analyses, talentontwikkeling en innovatie in het wielrennen.

Omdat de KNWU in de nieuwe bondscoach ook een ambassadeur ziet, heeft een renner met een dopingverleden niet de voorkeur. Dat maakt dat door de naam van Michael Boogerd, nu werkzaam bij Roompot Oranje Peloton, een streep gezet kan worden.

Uithangbord van de wielerbond

Veneberg: ‘Boogerd zou met zijn ervaring heel veel kunnen betekenen voor renners. In deze functie is het belangrijk dat iemand van onbesproken gedrag is als het gaat om het gebruik van verboden middelen. Je bent uithangbord van de wielerbond. Dan moet je niet iemand hebben waar meteen discussie over is. Dat lijkt me ook voor de bondscoach niet wenselijk.’

Veneberg wil geen termijn noemen waarbinnen de functie moet worden vervuld. ‘Op het komende WK hebben de sporters een bondscoach. Daarna staat er even niets op het programma, dus het is nergens voor nodig om ons te haasten. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid.’

Ook al wordt de functie opgedeeld, dan nog hoeft hij in elk geval geen belletje meer te wagen naar Elijzen. ‘Ik heb nu twee keer bedankt. Ik denk het dat goed is om eerst mijn eigen weg te gaan. Er valt nog genoeg te leren.’

De ideale bondscoach volgens hem is Koos Moerenhout. De ex-Raborenner was ploegleider bij Rabo-Liv, de vrouwentak van de opgeheven formatie en werkt nu bij Hagens Berman Axeon met talenten onder de 23 jaar. Michel Cornelisse, nu ploegleider bij SEG Racing Academy, nam zelf contact op met de bond, maar kreeg te horen dat hij niet aan de profielschets voldeed.