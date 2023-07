Driemaal zilver in één race, met Kamminga als lachende derde

Arno Kamminga zwemt naar zilver, met de Italiaan Nicolo Martinenghi (boven) en de Amrikaan Nic Fink (onder) tijdens de finale 100 meter schoolslag. Beeld ANP

Het is maar goed dat het erepodium van de WK zwemmen over ruime afmetingen beschikt. Drie mannen bestegen maandag in Japan de één-na-hoogste trede bij de medailleceremonie van de 100 meter schoolslag. De stralende Arno Kamminga werd geflankeerd door de Italiaan Nicolò Martinenghi en Nic Fink uit de Verenigde Staten.

Het drietal klokte op het schoolslagnummer over twee banen exact dezelfde tijd: 58,72 seconden. De nieuwe wereldkampioen, Haiyang Qin uit China, was ruim een seconde sneller (57,69). Wereldrecordhouder Adam Peaty ontbreekt op de WK vanwege een burn-out.

In de recente geschiedenis kwam het eenmaal eerder voor dat drie zwemmers op een groot toernooi het zilver moesten delen. Op de Olympische Spelen van Rio in 2016 stonden de illustere vlinderslagspecialisten Michael Phelps, László Cseh en Chad Le Clos gebroederlijk naast elkaar op de trede voor het zilver.

München 1972

Anders dan in sporten als schaatsen en atletiek worden zwemwedstrijden sinds 50 jaar niet meer in duizendsten van een seconde gemeten, maar in honderdsten. De wereldzwembond Fina besloot tot deze aanpassing na de Olympische Spelen van 1972 in München, waar twee mannen gelijktijdig aantikten op de 400 meter wisselslag. Na een minutenlange impasse werd uiteindelijk de Zweed Gunnar Larsson – op twee duizendste van een seconde – tot winnaar uitgeroepen. Om dergelijke situaties te voorkomen, en gezien de foutmarge, besloot de Fina voortaan tot een registratie in honderdsten.

Kamminga had er maandag maling aan dat hij zijn zilveren podiumplek moest delen met twee concurrenten. ‘Zilver is zilver’, zei de 27-jarige zwemmer die met een indrukwekkende krachtsinspanning op de laatste vijftien meter de tweede plaats veroverde. Hij stelde niet te weten of hij met een registratie op duizendste van een seconde eveneens tweede zou zijn geworden. ‘Zwemmers krijgen ook alleen de tijd in honderdsten te zien. Er wordt nu eenmaal niet naar duizendsten gekeken, dus dat interesseert me niet.’

De pupil van coach Mark Faber noemde het een wonder dat hij ‘überhaupt in staat was om met de beste schoolslagzwemmers ter wereld te strijden om de medailles’, zo liet de opgetogen Kamminga maandag telefonisch vanuit Japan weten. Het zijn opmerkelijke woorden uit de mond van Kamminga.

De Nederlander staat erom bekend dat hij altijd puur en alleen voor het goud racet. De tweevoudig winnaar van olympisch zilver in Tokio is een man vol bravoure. Zelfs bij zijn olympisch debuut twee jaar geleden meldde hij onomstotelijk ‘het blok op te stappen voor de winst’. Maar na een jaar vol tegenslag heeft de bravoure bij Kamminga plaatsgemaakt voor bescheidenheid en realisme.

Opgebrand

Door ziekte en een overvolle agenda werd de beste schoolslagzwemmer van Nederland aller tijden in de zomer van 2022 ver teruggeworpen. ‘Ik was geen schim meer van mezelf, was fysiek en mentaal opgebrand.’ Tijdens de WK in Boedapest in juni vorig jaar stond Kamminga doodziek aan de start van de 100 meter schoolslag. Met zijn laatste restje energie veroverde hij, achter de Italiaan Martinenghi, nog de zilveren medaille.

Op de EK twee maanden later wilde de Katwijker tegen beter weten in toch starten, maar al na de eerste race bleek dat de pijp leeg was. ‘Mijn lichaam maakte duidelijk dat ik op de rem moest trappen, ik moest er helemaal uit.’

Gedurende een klein half jaar was Kamminga amper in het trainingsbad te vinden. Zo’n drie uurtjes per week lag hij in het water van het Sloterparkbad, tegenover de circa 20 uur in normale trainingsweken. ‘Het was een rottijd’, blikte Kamminga terug. ‘Ik wilde niets liever dan zwemmen en de competitie aangaan. Ik vond het confronterend om aan de zijlijn toe te kijken, maar ik had echt rust nodig.’

Pas sinds januari dit jaar is Kamminga weer volop in training. In aanloop naar de WK in Fukuoka had hij geen idee waar hij zou staan. ‘Normaal race ik om te winnen, maar nu wist ik echt niet wat ik waard zou zijn. Ik ben van zo ver gekomen… Dat ik na een korte voorbereiding al zo goed in vorm ben, is eigenlijk ongelooflijk’, liet hij maandag weten. Kamminga komt deze week ook nog in actie op de 200 meter schoolslag en bij de estafettes.

Zijn zilveren plak geeft Kamminga de bevestiging dat hij op weg naar de Olympische Spelen van volgend jaar de juiste afslag heeft genomen. ‘In Parijs sta ik er weer voor 100 procent. Daar heb ik geen enkele twijfel over.’ Kamminga is terug, net als zijn bravoure.